Deadpool 3 – Bella Thorne vorrebbe interpretare Lady Deadpool!

Una delle maggiori domande che circondano il Film è il cast che circonderà Ryan Reynolds, poiché Deadpool ora si trova nello stesso universo degli eroi più potenti della Terra. L’attrice di Deadpool 2 Zazie Beetz ha espresso interesse a tornare al suo ruolo di Domino, mentre l’attore di Dopinder Karan Soni non era sicuro se sarebbe tornato per il terzo Film.

L’attrice e cantante Bella Thorne ha parlato con ComcBookMovie del fan-casting dei fan che la vedevano nei panni di Lady Deadpool nel prossimo Deadpool 3 dei Marvel Studios. Già nel 2016 aveva espresso il suo interesse per il ruolo di Lady Deadpool

Ecco le sue parole:

“Sì, i supereroi sono sicuramente divertenti. Mi piace l’azione, naturalmente, e faccio un sacco di quelle cose con gli stunt e roba del genere. È sempre molto divertente sul set e concentrarsi sul corpo e capire come recitare senza usare la voce rallegra le giornate lavorative. È sempre molto divertente per me. Deadpool è il mio preferito. È così volgare e poi, voglio dire, chi non ama Ryan Reynolds? È fo*****mente inchiodato a quel ruolo. Quello che amo di Deadpool è il realismo unito al mondo dei supereroi. È come se potessimo parlare con lui, pur sapendo che è un supereroe. Adoro quella m***da. Lo stesso vale per The Boys. Amo quella serie TV. [ride]”

Quando le è stato fatto notare che Deadpool 3 è in lavorazione ai Marvel Studios, l’attrice ha risposto:

“Ragazzi! Sono qui. A che punto siete?“