Il Suo Nome è Banksy: arriva la graphic novel ispirata al famoso artista

Maraggi è un illustratore e fumettista appassionato di rock’n’roll e street art. Nelle sue illustrazioni, come in un disco elettro pop, si fondono un profondo interesse per la storia del fumetto e l’amore per la sperimentazione.

È un mistero vivente, è un maestro della satira, è imprendibile, provocatorio, è un’ombra che lascia dietro di sé immagini iconiche e di denuncia che sui muri (e non solo) di varie parti del mondo continuano a generare stupore, dibattito, culto e riflessione, insieme a installazioni e performance da spezzare il fiato. Banksy è il simbolo dell’arte allo stato urbano, è un’artista che ha piegato le regole del mercato facendo infuriare i più famelici tra i collezionisti.

Questo graphic novel, scritto da Francesco Matteuzzi e disegnato da Marco Maraggi, ci immerge nella sua storia, dagli esordi a Bristol ai giorni nostri, attraverso un ragazzo e una ragazza che, appassionati di Street Art, decidono, telefonino alla mano e scarpe comode, di realizzare un reportage.

Ripercorrendo i passi del loro idolo e raccontando, di volte in volta, il senso delle sue opere evocando gli eventi che le hanno ispirate, come la protesta di Seattle nel caso del lanciatore di fiori o la guerra in Afghanistan, durante la quale, a Londra, Banksy ripropone una famosa scena di Pulp Fiction sostituendo le pistole di John Travolta e Samuel L. Jackson con delle banane