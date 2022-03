Kengan Ashura: annunciato il sequel dell’anime

L’account Twitter ufficiale dell’adattamento anime del manga Kengan Ashura ha annunciato che l’anime avrà un sequel, che sarà distribuito da Netflix in tutto il mondo.

Il sequel conterrà le finali del Kengan Annihilation Tournament e la conclusione della storia originale. La seconda parte dell’anime, che comprende gli episodi dal 13 al 24, ha debuttato su Netflix a ottobre.

L’anime è stato presentato in anteprima mondiale all’Anime Expo nel luglio 2018. Il manga ha vinto un concorso di votazione dei fan nel 2015 per ricevere l’adattamento.

Per quanto riguarda il cast e chi lavora all’adattamento del manga, di seguito si elenca:

Si tratta di un manga creato da Yabako Sandrovich e illustrato da Daromeon. L’opera è stata pubblicata sulla rivista digitale Ura Sunday di Shogakukan dal 18 aprile 2012 al 9 agosto 2018 e in seguito raccolta in 27 volumi tankōbon più uno speciale.

In Italia il manga è edito da Planet Manga e per tutti gli appassionati è possibile acquistare direttamente i volumi cliccando qui.

Un adattamento anime invece, è stato distribuito rispettivamente il 31 luglio ed il 31 ottobre 2019.

Di seguito è possibile dare un’occhiata alla sinossi del manga per chi non ha molta familiarità con esso:

Sin dall’epoca Edo, in certe zone del Giappone esistono arene per combattenti, dove imprenditori e ricchi commercianti li ingaggiano per farli combattere in lotte a mani nude in cui chi vince può dominare il mercato.

In epoca moderna, questi combattimenti avvengono ancora in forma segreta tra i grandi imprenditori di tutto il Mondo. Ōma Tokita è un combattente dal passato misterioso, il cui destino si incrocia casualmente con quello di Kazuo Yamashita, un uomo molto pauroso e remissivo, dipendente dell’imprenditore Nogi, uno scaltro quanto senza scrupoli uomo d’affari.

Tokita e Yamashita si ritrovano così coinvolti da Nogi in un pericoloso torneo denominato “Kengan”. Oma dimostra immediatamente la sua tecnica superiore e avrà occasione di saldare alcuni conti rimasti da anni in sospeso, mentre Yamashita dovrà fingersi un imprenditore per una bizzarra strategia messa a punto da Nogi.