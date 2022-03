Hogwarts Legacy allo State of Play dello scorso 17 Marzo ha spalancato gli occhi a tutti dallo stupore. Il videogioco di prossima uscita dedicato alla saga di Harry Potter ha davvero molto da dire, e nel corso di questi mesi otterremo sempre nuove informazioni. Oggi scopriamo di più al riguardo delle Corse su Scopa e delle partite di Quidditch.

Al termine dell’evento che ha mostrato 14 minuti di gameplay inediti, il sito ufficiale del nuovo GDR sviluppato da Portkey Games e Avalanche Software ha ricevuto un interessante aggiornamento tramite le FAQ concesse successivamente alle informazioni rilasciate durante l’evento.

Tra le tante novità rivelate tramite le domande del pubblico, possiamo leggerne una molto importante ai fini del gameplay, dove scopriamo le attività che potranno svolgere i giocatori con la scopa volante all’interno del mondo di Hogwarts Legacy:

La scopa è un mezzo importante per muoversi nel mondo di gioco. Ci sarà anche la possibilità di cimentarsi in delle gare con le scope volanti. Per imparare le tecniche ci sarà la possibilità di seguire apposite lezioni al riguardo, che vi permetteranno di padroneggiare al meglio quest’arte.

Quindi il nostro personaggio potrà seguire lezioni di scopa per padroneggiare al meglio le tecniche, che saranno sfruttate poi per muoversi all’interno del mondo di gioco. Inoltre ci saranno delle vere e proprie Gare di Scope Volanti.

Purtroppo sul fronte del Quidditch non sono state fornite notizie, molto probabilmente la produzione vuole essere riservata su questo campo, o semplicemente vuole attendere ulteriormente per donare delle informazioni al riguardo, magari con un video dedicato.

Per spostarci non occorre essere sempre a piedi. Infatti da come discusso in queso articolo, è possibile esplorare il mondo di gioco volando su una scopa, oppure cavalcando creature alate, utili per raggiungere posti altrimenti inarrivabili. Sarà interessanti ricevere ulteriori notizie al riguardo.

Hogwarts Legacy uscirà durante gli ultimi mesi del 2022 (forse sotto natale per restare in tema) e sarà disponibile per le seguenti console: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

