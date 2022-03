Orient subisce un ritardo a causa del terremoto in Giappone

Pochi giorni fa il Giappone ha subito un forte terremoto che ha messo in tutto disordine. Gli effetti del cataclisma si sono riversati su molti anime in programma e lo stesso è successo per Orient.

Di fatto è stata registrata una violentissima scossa di terremoto, che oltre ad aver arrecato ingenti danni alla popolazione locale, ha causato anche numerose problematiche all’industria animata.

La notizia viene ufficializzata direttamente dall’account Twitter ufficiale Crunchyroll #AnimeNextLevel:

Due to the earthquake earlier today in Japan, episode 11 of ORIENT is not available at this time. We thank you for your patience and understanding.

— Crunchyroll ✨ #AnimeNextLevel (@Crunchyroll) March 16, 2022