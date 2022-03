Nuovo trailer svela la opening dell’anime di SPY×FAMILY

Un nuovo trailer pubblicato di recente ha svelato novità circa la opening di SPYxFAMILY attraverso un video.

Il sito ufficiale per la trasposizione anime televisiva del manga SPY×FAMILY di Tatsuya Endō ha pubblicato il video trailer completo per l’anime.

Il video rivela e mostra in anteprima la canzone del tema di apertura dell’anime “Mixed Nuts” degli Official HiGE DANdism, e il tema di chiusura “Kigeki” (Comedy) di Gen Hoshino.

Di seguito è possibile dare un’occhiata rispetto a quanto detto sopra:

Negli ultimi giorni ci sono stati diversi rumor trasformatisi poi in notizie vere e proprie in quanto non manca tanto all’uscita della nuova stagione anime di SPYxFAMILY. Di fatto dopo aver visto i nuovi design di alcuni personaggi che gli appassionati incontreranno adesso è possibile scoprire quale sarà l’opening dell’anime e il nome dell’artista.

L’anime sarà presentato in anteprima sui canali TV Tokyo, TV Osaka, TV Aichi, TV Setouchi, TV Hokkaido e TVQ Kyuushuu il 9 aprile alle 23:00.

Ricordiamo altre informazioni circa il nuovo anime di seguito:

Riguardo la direzione dell’anime, questa viene assegnata a Kazuhiro Furuhashi, presso Wit Studio e CloverWorks.

Kazuaki Shimada (The Promised Neverland) sta progettando i personaggi e [K]NoW_NAME (Fairy gone, Dorohedoro, Sakura Quest) è il produttore musicale.

SPYxFAMILY è un manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo, serializzato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha dal 25 marzo 2019.

Di seguito ecco la sinossi del manga:

Il maestro spia Twilight è il migliore in quello che fa quando si tratta di andare sotto copertura in pericolose missioni in nome di un mondo migliore. Ma quando riceverà l’ultimo incarico impossibile – sposarsi e avere un figlio – potrebbe finalmente essere sopra la sua testa!

Non uno che dipenda dagli altri, Twilight ha il suo compito di procurarsi una moglie e un figlio per la sua missione di infiltrarsi in una scuola privata d’élite. Quello che non sa è che la moglie che ha scelto è un’assassina e il bambino che ha adottato è un telepate!