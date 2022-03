Il mondo intero ama Dragon Ball, e Dragon Ball ama il mondo. Il capolavoro di Akira Toriyama ha conquistato davvero tutti e catturato qualsiasi persona anche al di fuori del territorio nipponico. Inimitabile. Ricordiamo l’immortalità dell’opera e rammentiamo che quest’ultima nel 2021 ha compiuto ben 37 anni. Un traguardo non indifferente.

Proprio come succede a noi italiani, anche i fan giapponesi amano i doppiatori storici delle proprie serie preferite e quindi ogni volta che il loro orecchio li ascolta è sempre una gioia. Masako Nozawa, è uno di questi esempi, visto che da tantissimi anni offre la sua voce a Goku, sia nell’anime che nei videogiochi. Oltre al Saiyan, la doppiatrice ha prestato la voce anche a Gohan, Goten e Bardack all’interno della saga, oltre che a Sanpei e Doraemon come lavori esterni: insomma una vera icona giapponese.

Dopo numerossisimi lavori di doppiaggio e recitazione, Masako Nozawa ha ricevuto un premio dalla Japan Academy. La donna è stata onorata del premio in questione, da come possiamo vedere dal tweet di @aoni_official, alla 45esima edizione dei Japan Academy Film Awards infatti, la doppiatrice ha vinto infatti il premio per il “Servizio Distinto“. Oltre a lei, hanno ricevuto lo stesso premio altri doppiatori e attori giapponesi.

Masako Nozawa ovviamente è stata onorata del premio e i tantissimi anni di lavoro e sforzi compiuti sul personaggio di Goku, sono davvero senza pari.

Rammentiamo la sinossi del prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Sayan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2, che si autodefiniscono supereroi, facendo quasi il verso a Great Saiyaman in persona. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano; i fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Dragon Ball Super, nella saga attuale, ha permesso di esplorare maggiormente il passato della razza Sayan, insieme al passato ed a l’approfondimento di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico. Inoltre, come se non bastasse, i fan hanno avuto l’occasione di godersi una nuova forma dedicata a Vegeta, ovvero la potentissima Ultra Ego, e non in bianco e nero, ma a colori.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione. La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.