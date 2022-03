Le uscite Panini Marvel Italia di Maggio 2022

Tra le uscite Panini Marvel Italia in arrivo tra Maggio e Giugno 2022, come annunciate sull’ultimo Anteprima, si segnalano le varie iniziative legate ai 60 anni di Spider-Man e il cofanetto che raccoglie tutta la saga di Jane Foster come Potente Thor, in previsione dell’uscita di Thor: Love and Thunder nelle sale cinematografiche.

Le uscite Panini Marvel Italia di Marzo 2022: le serie regolari

DEVIL’S REIGN 2 (DI 4)

MARVEL MINISERIE 258 Autori: Chip Zdarsky, Marco Checchetto 26 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Devil’s Reign (2021) #2/3



Wilson Fisk ha posto l’Universo Marvel su un sentiero violento e pericoloso, sperando di ricrearlo a sua immagine! • L’ex re del crimine della East Coast sfrutta appieno il suo potere politico per attaccare gli eroi di New York! • Capitan America, Iron Man, Spider-Man e Daredevil cercano di liberare gli eroi catturati da Fisk! • Civili, eroi e perfino bambini… nessuno è al sicuro dalla collera di Kingpin!

DAREDEVIL: LA DONNA SENZA PAURA 2

PANINI DIRECT DEVIL & I CAVALIERI MARVEL 129 Autori: Chip Zdarsky, Rafael De Latorre Maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Daredevil: Woman Without Fear (2022) #2

Elektra Natchios è la più grande assassina del mondo, ma avendo assunto il ruolo di Daredevil ha giurato di non uccidere più. • Ora, però, quel giuramento sta per essere messo in discussione. • Kraven il Cacciatore, infatti, la vuole morta… • …e a differenza di Elektra non si fa scrupoli a uccidere!

AMAZING SPIDER-MAN 85

SPIDER-MAN 794 Autori: Cody Ziglar, Paco Medina 12 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Amazing Spider-Man (2021) #84/85

Il mio nome è Octavius, Otto Octavius: una saga completa di Beyond! • Dopo quanto ha fatto a Peter Parker, Doc Ock torna in scena per sistemare la corporation! • E chi chiamerà la Beyond? Le Figlie del drago? Probabile! • Ma preparatevi anche a uno scontro violentissimo con il nuovo Spider-Man: Ben Reilly!

AMAZING SPIDER-MAN 86

SPIDER-MAN 795 Autori: Zeb Wells, Michael Dowling, Carlos Gomez 26 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Amazing Spider-Man (2021) #86/87

Le sconvolgenti rivelazioni del numero scorso hanno messo in crisi l’Arrampicamuri! • Per fortuna, la Beyond può contare su una risorsa in grado di curare Ben Reilly. • Ma sarà la persona adatta o la cura porterà nuovi problemi? • Nel frattempo, la Gatta Nera e Capitan America iniziano l’addestramento dello stupefacente… Uomo Sacchetto?!

FANTASTICI QUATTRO 42

FANTASTICI QUATTRO 427 Autori: Dan Slott, Rachael Stott 12 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Fantastic Four (2018) #40/41

La fase iniziale della Guerra dei Carnefici ha gettato la Terra nel caos! E questo non riguarda solo noi… l’intero universo è in fiamme! • Del resto, il nemico ha avuto eoni per preparare l’attacco… • Reed Richards ha solo due ore per allestire una difesa. • Con la partecipazione di Silver Surfer, Thor e il Dottor Destino!

AVENGERS 43

AVENGERS 147 Autori: Jason Aaron, Juan Frigeri, Aaron Kuder 12 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Avengers (2018) #53, Avengers Forever (2021) #3

Continua la nuova serie Avengers per sempre! • Ecco a voi il Dottor Destino più potente del Multiverso! • E a vedersela con lui restano solo Pantera Nera, la Valchiria e… Namor?! • Nelle terre desolate, Ghost Rider scopre cosa ne è stato degli Avengers di quella realtà.

THOR 22

THOR 275 Autori: Donny Cates, Nic Klein 12 maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Thor (2020) #22

Al cospetto del Dio dei Martelli, Thor è inerme! • Per fronteggiarlo, tutto l’Universo Marvel deve unirsi… • …ma anche così la sopravvivenza non sarà scontata! • Un arco narrativo fondamentale per il futuro di Thor.

CAPITAN AMERICA/IRON MAN 3

CAPITAN AMERICA 146 Autori: Derek Landy, Angel Unzueta 12 maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Captain America/Iron Man (2021) #3

La Sentinella della Libertà e l’Avenger dorato insieme! • Capitan America è scosso dopo che una reliquia del più oscuro periodo della sua vita è riaffiorata tra le mani di un avversario, e Iron Man sta lottando per farlo ragionare. • Quando la caccia a Veronica Eden li porta a un elivelivolo rubato allo S.H.I.E.L.D., avranno bisogno di tutta la loro lucidità per sopravvivere a un’imboscata. • Terzo capitolo di una saga ricca di azione, battaglie e dialoghi brillanti!

IRON MAN 18

IRON MAN 107 Autori: Christopher Cantwell, Lan Medina 12 maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Iron Man (2020) #18

Il mondo ha avuto un assaggio del potere del Dio di Ferro! • Dopo lo scontro con gli Space Friends, Silver Surfer e il Dottor Destino, Iron Man è stato messo di fronte alle conseguenze dell’utilizzo del potere cosmico. • Patsy Walker è l’ultimo ostacolo tra il ritorno a una visione lucida e umana e lo slancio verso scenari di proporzioni divine. • La grande saga dei libri di Korvac si avvia verso la conclusione!

HULK 4

PANINI DIRECT Autori: Donny Cates, Ryan Ottley Maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Hulk (2021) #4

Mentre il mistero del nuovo status quo di Hulk si infittisce, Bruce Banner ha condotto l’Astronave Hulk su una Terra alternativa. • In questo mondo da incubo, Thunderbolt Ross è il presidente! • E sì, ha un esercito di mostri gamma al suo comando… • Ma aspettate di vedere il mostro Spider-Man!

VENOM 4

VENOM 62 Autori: Ram V, Bryan Hitch 12 maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Venom (2021) #4

La Fondazione per la vita è di nuovo a caccia di simbionti… • …e per catturare Venom sta per mandare in campo Punta di lancia! • In realtà, tutti vogliono i simbionti, compresi l’Alchemax e Meridius! • Ma che ne è di Eddie Brock? Possibile che sia davvero morto?

MILES MORALES: SPIDER-MAN 20

PANINI DIRECT Autori: Saladin Ahmed, Michele Bandini, Luigi Zagaria, Gustavo Duarte Maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2019) #33/34

Un numero disegnato dagli artisti italiani di SpiderMan: Città in guerra e Samuel Stern! • Miles Morales e il suo clone decidono di mettersi sulle tracce del Valutatore! • La minaccia cosmica di Quantum! • Inoltre, una storia breve di Shift firmata dal disegnatore di Moon Girl & Devil Dinosaur!

X-MEN 8

GLI INCREDIBILI X-MEN 389 Autori: Gerry Duggan, Javier Pina 19 maggio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: X-Men (2021) #8

Cosa può andare storto in una piacevole villeggiatura a bordo di una bella nave da crociera? • Tutto, se M.O.D.O.K. decide di unirsi alla ciurma e far fuori tutto il buffet! • Un nuovo malefico avversario si aggiunge ai già innumerevoli nemici degli X-Men! • Inoltre, chi ha deciso di “occuparsi” di Ben Urich?

SECRET X-MEN 1

PANINI DIRECT MARAUDERS 25 Autori: Tini Howard, Francesco Mobili, Jesus Aburtov Maggio • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Secret X-Men (2022) #1

Alcuni mutanti che aspiravano a diventare X-Men sono stati scartati, ma aspettano solo l’occasione giusta per rifarsi… e ora quell’occasione è arrivata! • La Majestrix Shi’ar è in pericolo, e Sunspot raduna i suoi Uomini-X segreti per salvarla! • Ma ovviamente non tutto andrà come previsto… • Disegni del talento anconetano Francesco Mobili!

X LIVES/X DEATHS OF WOLVERINE 3

WOLVERINE 424 Autori: Benjamin Percy, Joshua Cassara, Federico Vicentini, Dijo Lima, AA.VV. 19 maggio • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00 Contiene: X Lives of Wolverine (2022) #2, X Deaths of Wolverine (2022) #2

Omega Red vuole cambiare il corso della storia, e Moira X il futuro del mondo. • Grazie a Charles Xavier e Jean Grey, Logan si fa in dieci per sventare i piani degli avversari russi. • Nel frattempo, due persone alquanto letali sono sulle tracce di Moira MacTaggert. • Le due miniserie che potrebbero ribaltare l’Universo Marvel come un calzino collidono in un unico e imperdibile albo!

X LIVES/X DEATHS OF WOLVERINE 4

PANINI DIRECT — X-FORCE 26 Autori: Benjamin Percy, Joshua Cassara, Federico Vicentini, Dijo Lima, AA.VV. Maggio • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00 Contiene: X Lives of Wolverine (2022) #3, X Deaths of Wolverine (2022) #3

Mentre Logan viaggia nel passato… nel presente uno strano Wolverine mette a repentaglio la vita e gli abitanti di Krakoa! • Direttamente dalle pagine di Inferno, una certa persona prosegue la sua fuga disperata… • …e ora Mystica non è l’unica a darle la caccia! • La cronistoria Marvel che conoscevamo non è mai stata così in pericolo!

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 41

Autori: Chris Claremont, Arthur Adams 12 maggio • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 Contiene: New Mutants Special Edition (1985) #1 (II), Uncanny X-Men Annual (1970) #9

Guerre ad Asgard! • Gli X-Men e i Nuovi Mutanti in missione tra gli Aesir! • Una delle più amate X-saghe di sempre, con i magnifici disegni di Arthur Adams! • Dani Moonstar e Tempesta vivono due trasformazioni che segneranno gli X-Men per sempre! • E intanto, Loki trama nell’ombra…

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS 16

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema, David Michelinie, Mark Bagley, AA.VV. 26 maggio • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 Contiene: Spectacular Spider-Man (1976) #202, Amazing Spider-Man (1963) #379, Web of Spider-Man (1985) #102, Spider-Man (1990) #36

Terzo appuntamento con Maximum Carnage, il grande crossover del 1993! • Team Carnage vs. team Venom! E già sapete le formazioni, vero? • Entra in scena Morbius il Vampiro Vivente! Ma anche Deathlok e Firestar! • La situazione si fa però sempre più grave perché… Carnage non muore mai!

Le uscite Panini Marvel Italia di Maggio 2022: i volumi

FANTASTICI QUATTRO VOL. 4: LA COSA VS. L’IMMORTALE HULK

PANINI DIRECT MARVEL COLLECTION Autori: Dan Slott, Gerry Duggan, Greg Smallwood, Paco Medina, AA.VV. Maggio • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Fantastic Four (2018) #12/13, Fantastic Four: 4 Yancy Street (2019) #1, Fantastic Four: Negative Zone (2019) #1

Ben e Alicia sono finalmente in luna di miele: cosa potrebbe andare storto? • Lo scontro tra la Cosa e l’Immortale Hulk sulle spiagge caraibiche! • Un nuovo viaggio dei Fantastici Quattro dove non sono mai stati prima! • Inoltre, un tuffo nel passato per Ben Grimm…

ILLUMINATI: DARE FORMA ALL’UNIVERSO

MARVEL DELUXE Autori: Brian M. Bendis, Jim Cheung, Alex Maleev Maggio • 18,3×27,7, 168 pp., col. • Euro 22,00 Contiene: New Avengers: Illuminati Special (2006) #1, New Avengers: Illuminati (2007) #1/5

Il Professor X, Dr. Strange, Mr. Fantastic, Iron Man, Freccia Nera e Namor! • Sei eroi che si sono addossati responsabilità enormi per proteggere la Terra. • Gli Illuminati protagonisti di avventure parallele attraverso cui rivivere epiche saghe che hanno lasciato il segno nella storia del mondo! • Da Attilan a New York, passando per il Wakanda, una panoramica cosmica unica per scoprire i segreti dell’Universo Marvel.

LA VITA E LA MORTE DELLA POTENTE THOR – COFANETTO

Autori: Jason Aaron, Russell Dauterman Giugno • Euro 121,00 Contiene: La vita e la morte della Potente Thor voll. 1/8

THOR: LOVE AND THUNDER A LUGLIO AL CINEMA!

Torna in una nuova edizione completa la saga della Potente Thor, l’emozionante ciclo di storie di Jason Aaron e Russell Dauterman! • Quando Odinson diventa indegno di sollevare il suo martello, arriva una nuova Thor a sostituirlo nella difesa di Asgard e della Terra! • 47 incredibili storie, più di 1200 pagine di fumetto! • Sette volumi dedicati alla Dea del Tuono, più un ottavo volume esclusivo contenente la miniserie sull’indegno Thor!

LA VITA E LA MORTE DELLA POTENTE THOR VOL. 1 LA DEA DEL TUONO

Autori: Jason Aaron, Russell Dauterman Giugno • 17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00 Contiene: Thor (2014) #1/5

LA VITA E LA MORTE DELLA POTENTE THOR VOL. 2 CHI BRANDISCE IL MARTELLO?

Autori: Jason Aaron, Russell Dauterman Giugno • 17×26, B., 136 pp., col. • Euro 14,00 Contiene: Thor (2014) #6/8, Thor Annual (2015) #1, What If? (1977) #10

LA VITA E LA MORTE DELLA POTENTE THOR VOL. 3 TUONO NELLE VENE

Autori: Jason Aaron, Russell Dauterman Giugno • 17×26, B., 136 pp., col. • Euro 14,00 Contiene: Mighty Thor (2016) #1/5



LA VITA E LA MORTE DELLA POTENTE THOR VOL. 4 I SIGNORI DI MIDGARD

Autori: Jason Aaron, Russell Dauterman, Rafa Garres, Frazer Irving Giugno • 17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Mighty Thor (2016) #6/12

LA VITA E LA MORTE DELLA POTENTE THOR VOL. 5 LA GUERRA ASGARD/SHI’AR

Autori: Jason Aaron, Russell Dauterman, Steve Epting Giugno • 17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Mighty Thor (2016) #13/19

LA VITA E LA MORTE DELLA POTENTE THOR VOL. 6 IL THOR DELLA GUERRA

Autori: Jason Aaron, Russell Dauterman, Valerio Schiti, Mahmud Asrar Giugno • 17×26, B., 136 pp., col. • Euro 14,00 Contiene: Mighty Thor (2016) #20/23, Generations: The Unworthy Thor & the Mighty Thor (2017) #1

LA VITA E LA MORTE DELLA POTENTE THOR VOL. 7 LA MORTE DELLA POTENTE THOR

Autori: Jason Aaron, Russell Dauterman, James Harren Giugno • 17×26, B., 232 pp., col. • Euro 21,00 Contiene: Mighty Thor (2016) #700/706, Mighty Thor: At the Gates of Valhalla (2018) #1

LA VITA E LA MORTE DELLA POTENTE THOR VOL. 8 L’INDEGNO THOR: IL MARTELLO DEL CIELO

Autori: Jason Aaron, Olivier Coipel, Kim Jacinto, Russell Dauterman, AA.VV. Giugno • 17×26, B., 112 pp., col. DISPONIBILE SOLO ALL’INTERNO DEL COFANETTO Contiene: Unworthy Thor (2016) #1/5



MARVEL OMNIBUS SPIDER-MAN: LA SAGA DEL CLONE PARTE 2 – COFANETTO

PANINI DIRECT Autori: Ron Garney, John Romita Jr., Mark Bagley, Darick Robertson, AA.VV. Luglio • Euro 280,00 Contiene: Marvel Omnibus – Spider-Man: La saga del clone parte 2 voll. 1/5

Uno spettacolare cofanetto che contiene tutti e cinque i volumi con protagonista Ben Reilly, il nuovo Spider-Man! • La lettura ideale per tutti coloro che sono stati affascinati dall’eroe di Beyond! • Tutto quello che avreste voluto sapere su Norman Osborn e non avete mai osato chiedere! • La raccolta completa di tutte le apparizioni del clone di Peter Parker tra il 1995 e il 1997!

SPIDER-MAN: LA SAGA DEL CLONE PARTE 2 BEN REILLY VOL. 1

PANINI DIRECT MARVEL OMNIBUS Autori: Dan Jurgens, John Romita Jr., Mark Bagley, Tom DeFalco, AA.VV. Luglio • 18,3×27,7, C., 544 pp., col., con sovraccoperta • Euro 55,00 Contiene: Web of Scarlet Spider (1995) #1/4, Amazing Scarlet Spider (1995) #1/2, Scarlet Spider (1995) #1/2, Spectacular Scarlet Spider (1995) #1/2, Spectacular Spider Unlimited (1995) #1, Green Goblin (1995) #3, Amazing SpiderMan (1963) #407, Spider-Man/Punisher: Family Plot (1996) #1/2, Spider-Man (1990) #64, New Warriors (1990) #67, Sensational Spider-Man Ashcan Wizard Giveaway (1995) #1, Sensational Spider-Man (1996) #0

SPIDER-MAN: LA SAGA DEL CLONE PARTE 2 BEN REILLY VOL. 2

PANINI DIRECT MARVEL OMNIBUS Autori: Dan Jurgens, John Romita Jr., Mark Bagley, Darick Robertson, AA.VV. Luglio • 18,3×27,7, C., 560 pp., col., con sovraccoperta • Euro 59,00 Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #408/409, Spider-Man Holiday Special 1995 (1996) #1, SpiderMan (1990) #65/66, Sensational Spider-Man (1996) #1/2, Spectacular Spider-Man (1976) #230/231, Venom: along Came A Spider (1996) #1/4, SpiderMan: The Final Adventure (1995) #1/4, Spider-Man Unlimited (1993) #11, Spider-Man Team-Up (1995) #2

SPIDER-MAN: LA SAGA DEL CLONE PARTE 2 BEN REILLY VOL. 3

PANINI DIRECT MARVEL OMNIBUS Autori: Dan Jurgens, John Romita Jr., Mark Bagley, Ron Frenz, AA.VV. Luglio • 18,3×27,7, C., 520 pp., col., con sovraccoperta • Euro 55,00 Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #410/413, Spider-Man (1990) #67/69, Sensational SpiderMan (1996) #3/6, Spectacular Spider-Man (1976) #232/234, Daredevil (1964) #354, Spider-Man Unlimited (1993) #12, Spider-Man Team-Up (1995) #3, Amazing Spider-Man Annual ‘96 (1996) #1

SPIDER-MAN: LA SAGA DEL CLONE PARTE 2 BEN REILLY VOL. 4

PANINI DIRECT MARVEL OMNIBUS Autori: J.M. DeMatteis, John Romita Jr., Mike Wieringo, Mike Zeck, AA.VV. Luglio • 18,3×27,7, C., 544 pp., col., con sovraccoperta • Euro 55,00 Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #414/415, SpiderMan (1990) #70/72, Sensational Spider-Man (1996) #7/10, Spectacular Spider-Man (1976) #235/237, SpiderMan: Redemption (1996) #1/4, Spider-Man Unlimited (1993) #13, Spider-Man Team-Up (1995) #4

SPIDER-MAN: LA SAGA DEL CLONE PARTE 2 BEN REILLY VOL. 5

PANINI DIRECT MARVEL OMNIBUS Autori: Ron Garney, Luke Ross, John Romita Jr., Darick Robertson, AA.VV. Luglio • 18,3×27,7, C., 536 pp., col., con sovraccoperta • Euro 55,00 Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #416/418, Spider-Man (1990) #73/75, Sensational Spider-Man (1996) #11, Spectacular Spider-Man (1976) #238/240, Spider-Man: The Osborn Journal (1996) #1, SpiderMan: Dead Man’s Hand (1997) #1, Spider-Man TeamUp (1995) #5, Spider-Man: 101 Ways to End the Clone Saga (1997) #1

IO SONO SPIDER-MAN – ANNIVERSARY EDITION

Autori: AA.VV. Giugno • 18,3×27,7, C., 368 pp., col. • Euro 25,00 Contiene: Amazing Fantasy (1962) #15, Amazing Spider-Man (1963) #1, #50, #121/122, #248, #300, #477, #500, #583, #601, #801, Spider-Man Unlimited (1993) #6, Spectacular Spider-Man (1976) #200, #310, Amazing Spider-Man (2015) #1

Una nuova edizione realizzata per festeggiare i sessant’anni della nascita del Tessiragnatele! • Un emozionante viaggio lungo i decenni attraverso una selezione delle storie più belle e significative di Spider-Man. • Decine di articoli di approfondimento sulle avventure presentate e sul mondo di Peter Parker. • Inoltre, due racconti extra, uno dei quali vincitore del premio Eisner!

MARVEL MUST-HAVE SPIDER-MAN: TORMENT

Autore: Todd McFarlane Giugno • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 15,00 Contiene: Spider-Man (1990) #1/5

Lizard è scatenato, e solo Spider-Man può fermarlo! • Per farlo, Peter Parker dovrà intraprendere un viaggio nei recessi più oscuri della Grande Mela. • Ma quali sono le motivazioni dietro la sete di sangue del suo avversario? E soprattutto: è pronto il Tessiragnatele ad affrontare la risposta a tale domanda? • Una storia drammatica, un caso editoriale, un punto di svolta per la Marvel, per Todd McFarlane e per il fumetto supereroistico. Insomma, un vero e proprio must-have!

MARVEL MUST-HAVE WOLVERINE

Autori: Chris Claremont, Frank Miller Giugno • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 15,00 Contiene: Wolverine (1982) #1/4

La prima avventura in solitaria di Wolverine! • Logan si è preso una vacanza dagli X-Men, ma quando scopre il fato che attende la sua amata Mariko si mette in viaggio per il Giappone… solo per venire sconfitto e umiliato dal di lei padre, Lord Shingen. • Una volta toccato il fondo, riuscirà Logan a risollevarsi, sopravvivere ad attacchi e tradimenti e riscattare il proprio onore? • Due giganti dei comics come Chris Claremont (Uncanny X-Men) e Frank Miller (Daredevil) gettano una nuova luce sull’artigliato mutante canadese e lo trasformano nell’icona che è ancora oggi.

MARVEL GIANT-SIZE EDITION SECRET WARS

Autori: Jonathan Hickman, Esad Ribic, Paul Renaud Maggio • 20,5×31, C., 312 pp., col., con slipcase • Euro 41,00 Contiene: Secret Wars (2015) #1/9, Free Comic Book Day: Secret Wars (2015) #1

Il Multiverso non esiste più, ci sono solo la Terra dove abitano i super eroi e quella delle loro controparti Ultimate. • E quando anch’esse si scontreranno distruggendosi a vicenda, dalle macerie sorgerà il pianeta-patchwork noto come Battleworld, dominato da un dispotico dio-sovrano: il Dottor Destino! • Qualcuno, però, ricorda la realtà come dovrebbe essere, ed è disposto a tutto per rimettere le cose a posto. • Il capolavoro del genio visionario di Jonathan Hickman e di Esad Ribic per la prima volta in un lussuoso e imperdibile volume deluxe in formato gigante.

GRANDI TESORI MARVEL CAPITAN AMERICA: STANOTTE MUIO!

PANINI DIRECT Autori: Jim Steranko, Stan Lee, Jack Kirby Settembre • 25,5×35,5, C., 104 pp., col. • Euro 23,00 Contiene: Captain America (1968) #110/113

L’osannato ciclo di Captain America firmato da Jim Steranko! • Un capolavoro della pop art, un’opera moderna e pioneristica ritorna in formato gigante. • Capitan America contro Hulk, il nuovo Bucky e… la morte di Steve Rogers?! • Inoltre: Stan Lee e Jack Kirby rinarrano le origini del Discobolo dal punto di vista di Iron Man!

MARVEL OMNIBUS: AMAZING SPIDER-MAN CLASSIC VOL. 1

PANINI DIRECT Autori: Stan Lee, Steve Ditko, Jack Kirby Giugno • 18,3×27,7, C., 1088 pp., col., con sovraccoperta Euro 89,00 Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #1/38, Amazing Fantasy (1962) #15, Amazing Spider-Man Annual (1964) #1/2, Strange Tales Annual (1962) #2 (I), Fantastic Four Annual (1963) #2 (II)

1962-2022: le celebrazioni dei sessant’anni di Spider-Man cominciano qui! • Un mega-libro con tutte le storie della mitica coppia Lee/Ditko e i contributi di Kirby al Ragno! • I primi racconti che hanno forgiato il mito di uno dei personaggi più amati di sempre! • Una sezione di extra in appendice con chicche rarissime!

MARVEL OMNIBUS: EXCALIBUR VOL. 2

PANINI DIRECT Autori: Alan Davis, Scott Lobdell, Joe Madureira, Erik Larsen, AA.VV. Settembre • 18,3×27,7, C., 1000 pp., col., con sovraccoperta • Euro 85,00 Contiene: Excalibur (1988) #34/67, Excalibur: The Possession (1991) #1, Excalibur: Air Apparent (1991) #1, Excalibur: XX Crossing (1992) #1, Marvel Comics Presents (1988) #75, #110

Tornano le strampalate avventure di Excalibur, con il maestro Alan Davis alle storie e ai disegni, insieme a storie inedite e contenuti extra. • Finalmente svelata l’origine segreta degli X-Men britannici, tra viaggi dimensionali e futuri alternativi! • Ironia e botte da orbi nella serie culto degli anni Ottanta e Novanta. • Il fato di Fenice, la caduta di Capitan Bretagna e l’arrivo di nuovi membri!

MARVEL MASTERWORKS: IRON MAN VOL. 13

PANINI DIRECT Autori: David Michelinie, Bob Layton, Bill Mantlo, John Romita Jr., AA.VV. Settembre • 17×26, C., 336 pp., col., con sovraccoperta • Euro 28,00 Contiene: Iron Man (1968) #113/128, Marvel Premiere (1974) #44

L’inizio di un nuovo, cruciale capitolo nell’esistenza di Iron Man! • Nuovi comprimari – con l’esordio di Jim Rhodes, il futuro War Machine – e nuove armature! • Ma soprattutto, un nuovo approccio al personaggio. Tony Stark è un eroe non tanto per il suo genio, quanto per la sua capacità di far fronte ai propri fallimenti personali… • …e la sua perseveranza verrà messa alla prova in una delle saghe più drammatiche e amate della sua vita editoriale: Il demone nella bottiglia!

ALIEN VOL. 1: LINEA DI SANGUE

Autori: Phillip Kennedy Johnson, Salvador Larroca Luglio • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00 Contiene: Alien (2021) #1/6

La nuova serie Marvel di Alien comincia qui! • Anno 2200: nella sua eterna ricerca di un campione biologico vivente di xenomorfo, la mega-corporazione Weyland-Yutani è riuscita a produrre diversi esemplari della letale razza aliena su una stazione orbitante. • Ben presto un manipolo di ribelli si ritroverà bloccato all’interno della struttura infestata, dove, annidati nel buio, attendono gli alieni più letali dell’universo… e forse anche qualcosa di più pericoloso! • Dal lanciatissimo sceneggiatore Phillip Kennedy Johnson (Last God) e dall’artista fan favorite Salvador Larroca (Darth Vader)!

WARHAMMER 40,000 VOL. 2: SORELLE GUERRIERE

Autori: Torunn Grønbekk, Edgar Salazar Giugno • 17×26, C., 128 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Warhammer 40,000: Sisters of Battle (2021) #1/5

Una nuova avventura ambientata nel mondo di Warhammer 40,000! • Guidata dalla Badessa Veridyan, una squadra di Sorelle Guerriere giunge sul pianeta Siscia per recuperare un Inquisitore perduto e reprimere un focolaio eretico. • Ma quella che avrebbe dovuto essere una missione semplice e senza intoppi si trasforma ben presto in un incubo senza fine, perché qualcosa di terrificante sta per emergere dalle viscere del pianeta! • La sceneggiatrice Torunn Grønbekk (Mighty Valkyries) e l’artista Edgar Salazar (League of Legends: Zed) realizzano una miniserie senza esclusione di colpi, ricca di azione e colpi di scena!

Le uscite Panini Marvel Italia di Maggio 2022: riproposte e ristampe