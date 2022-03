Dragon Ball Super: Super Hero ha sicuramente uno stile separato da quello di Dragon Ball Z, che ha detta degli appassionati rimane sempre uno dei migliori. Le scelte adottate dalla Toei Animation con le nuove produzioni anime dedicate al franchise, si distaccano completamente da quelle usate per le saghe precedenti, e ovviamente il confronto artistico è inevitabile, specie se entra in gioco il fattore nostalgia.

Con l’uscita del nuovo film dedicato a Dragon Ball Super: Super Hero, il prossimo film della saga in uscita in Giappone, si è immediatamente percepito che il cambio di stile sarebbe stato drastico, visto che questa volta l’animazione classica avrebbe fatto spazio al 3DCG. Una modifica artistica davvero coraggiosa, che ovviamente ha fatto discutere i fan come sempre. Ovviamente sarebbe perfetto aspettare di visionare la nuova pellicola per valutare.

A tal proposito, un fan ha optato per trasformare il nuovo stile di Dragon Ball Super: Super Hero in quello di Dragon Ball Z, ottenendo risultati piacevoli e artisticamente ottimi. Darkhans0, il nome dell’utente in questione, si è concentrato in una particolare scena con protagonista Gohan sotto la pioggia battente, intento a salvare la sua nipotina Pan dalle grinfie del nemico.

In calce per visionare l’opera in questione:

Dragon Ball Super: Super Hero avrà un lungometraggio che si prospetta davvero interessante, visto che sarà incentrato interamente su Piccolo e Gohan, i due storici guerrieri della saga che tornano a combattere in grande stile contro il Red Ribbon, il leggendario Fiocco Rosso. A poco più di un mese dall’uscita ufficiale del lungometraggio è stato annunciato uno speciale adattamento della pellicola in questione.

Ecco la sinossi del prossimo film: