One Piece: guarda la realizzazione della cover del nuovo volume

One Piece ha regalato alcune delle più grandi battaglie della storia degli Shonen durante l’arco di Wano.

Eiichiro Oda continua a tessere la storia di Monkey D. Rufy nel suo manga.

Ora, con l’arrivo del 102° volume del manga di One Piece, l’account Twitter ufficiale della serie ha condiviso un’anteprima della copertina.

Viene però mostrato nel dettaglio il lavoro fatto per la sua creazione.

Eiichiro Oda è diventato un titano dei manga. Il suo estenuante programma è ora leggendario. Questo perchè il mangaka ha trascorso decenni lavorando costantemente per raccontare la storia del viaggio di Monkey D. Rufy.

Oltre a raccontare continuamente la storia di One Piece su base quasi settimanale, Oda sta attualmente assumendo un nuovo ruolo come produttore esecutivo per l’imminente adattamento live-action della serie One Piece su Netflix.

Sebbene Oda abbia dichiarato in passato che sta cercando di concludere il viaggio nei prossimi anni, sarà interessante vedere se lo farà effettivamente o se continuerà a raccontare la storia dei Cappello di Paglia per un non specificato quantità di tempo.

L’account Twitter ufficiale di One Piece Manga ha condiviso un’anteprima per il 102° volume del manga, che vede Oda disegnare eroi come Rufy, Zoro, Sanji e Momonosuke, insieme ad alcuni dei membri più forti dei Beast Pirates in King, Queen, e il Capitano Pirata Bestia noto come Kaido:

Le cose non vanno bene per i Pirati di Cappello di Paglia negli ultimi capitoli del manga, con Rufy che viene distratto da un membro di Cipher Pol durante la sua battaglia con Kaido, permettendo al capitano dei Pirati Bestia di sferrare un colpo che molti credono abbia ucciso il Capitano di Cappello di Paglia.

Con l’ultima pagina che vede accenni che un nuovo “Joy Boy” è entrato in scena, forse la Guerra per Wano è tutt’altro che finita.