All’interno della serie manga di One Piece, scritta e disegnata da Eiichiro Oda, l’Imperatore Kaido ha svelato la sua modalità ibrida, ovvero l’evoluzione in un corpo diviso dalle fattezze di un umano e di un dragone.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU One Piece 1009

Tale evoluzione è generata dal potere del Frutto del Diavolo Uo Uo no Mi (Pesce Pesce) Modello Zoo Zoo Mitologico: Seiryuu (drago azzurro).

Come per ogni nuova evoluzione che si rispetti, essa conduce a una devastante serie di attacchi a cui l’Imperatore, in difesa del suo totalitarismo imposto sul Paese di Wano, deve necessariamente ricorrere, in questo caso, contro Monkey D. Rufy.

Mentre procede la battaglia, quindi, Kaido punta Rufy e gli scaraventa addosso a pieno potere un nuovo attacco ricco di fulmini e saette dal nome Kousanze: Rag-Naraku. Il riferimento è un forte richiamo all’apocalisse degli Dei e dell’umanità nella mitologia norrena: Ragnarok (il primo nome, come già visto, significa “Caduta dei Tre Regni”).

Rufy si trova costretto a subire il colpo in pieno e non viene precisato, neanche nel finale, quali sono le sue condizioni.

Il Capitolo 1009 di One Piece è disponibile per la lettura gratuita legale e gratuita su MANGA Plus.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1009 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 97 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 968 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.