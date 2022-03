One Piece: ecco i personaggi che meriterebbero una serie a parte

Eiichiro Oda con One Piece ha dato vita ad un universo immenso, comprensivo di personaggi incredibili dalle storie complesse e intricate. I singolari personaggi che popolano la storia dell’ Eiichiro sensei sono davvero interessanti e sfumati, tanto da meritare una serie a parte.

Sicuramente, uno dei personaggi più intriganti e interessanti da esplorare, è Mokey D. Garp, il meraviglioso e irriverente nonno di Rufy che attualmente è considerata una delle forze più rilevanti della Marina. Il suo passato al fianco di Gol D. Roger per fermare i Pirati di Rocks, rende il piatto ancora più ricco, creando un enorme alone di mistero intorno alla celebre figura, che meriterebbe una serie completamente a parte.

Ovviamente, insieme a Garp non può mancare Gol D. Roger. Come volevasi dimostrare il flashback di Oden Kozuki, per quanto sia stato interessante e colmo di dettagli, non è bastato a placare la sete dei fan nei confronti del Re dei Pirati, che senza ombra di dubbio meriterebbe anch’esso una serie dedicata. Gli appassionati di certo non ne sarebbero scontenti, anzi, e poi sarebbe interessante osservare la crescita del personaggio al comando della Oro Jackson, insieme al suo rapporto con la Ciurma, compresi i giovani Shanks e Buggy, che all’epoca erano dei semplici mozzi al comando di Gol D.

In terza posizione invece, troviamo Joy Boy. Indubbiamente, un personaggio appartenuto ad un’epoca che prende il nome di secolo vuoto è interessante a prescindere, visto e considerato che una serie a lui dedicata mostrerebbe non solo il suo passato, ma anche l’intera visione del mondo di One Piece in quegli anni. Misteri compresi. Quest’ultimo, è il proprietario originale del tesoro di One Piece, che ha lasciato volutamente sull’isola Laugh Tale. (fremete per una serie a lui dedicata?)

Le uniche informazioni su Joy Boy sono state lette da Nico Robin sul Poignee Griffe nella foresta del mare. Un personaggio enigmatico e comprensivo di tanti misteri inerenti al mondo di One Piece, che a quanto pare ha ancora molto da narrare e mostrare.

Il capitolo 1043 (qui potete leggere gli incredibili spoiler al riguardo se ancora non avete letto il capitolo in questione) di One Piece è disponibile da domenica 13 Marzo su Manga Plus.

Ricordiamo che One Piece avrà una versione in live-action prodotto da Netflix:

Il cast quando è stato rivelato ovviamente ha suscitato polemiche e discussioni non indifferenti da parte del pubblico, mantenendo alte la diffusione delle news nelle prime settimane della dichiarazione ufficiale degli attori.

One Piece attualmente è al capitolo 1042; la saga di Wano è alle battute finali e Rufy è sempre più pronto al suo destino. Se il live-action avrà successo, il materiale alla produzione ed agli sceneggiatori, di certo non mancherà. Il caso Cowboy Bebop (qui la nostra recensione) di certo ha scosso l’utenza che non ha alte aspettative per la produzione.