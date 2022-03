Crunchyroll: ecco le migliori opening anime dell'inverno 2022

La famigerata piattaforma Crunchyroll ha rilasciato un comunicato stampa riguardante alcuni risultati concerni al mondo degli anime (ovviamente). Trattasi di una classifica volta a costatare la popolarità delle opening degli anime rilasciati durante la stagione invernale del 2022 (periodo comprensivo da Gennaio a Marzo).

Il comunicato preso in esame scrive:

La primavera è ormai alle porte, e quindi è il momento propizio per classificare le opening della stagione invernale, attraverso un sondaggio sottoposto a voi: il nostro pubblico. Abbiamo chiesto i vostri voti e, dopo alcuni giorni di votazione ferrea, che ha compreso più di 3.800 risposte, i risultati hanno rivelato quale fosse la vostra opening anime preferita e ora, una volta ottenute tutte le statistiche necessarie, possiamo porvi il giudizio. Grazie per tutti i vostri voti e ora è il momento di scoprire quali sono state le vostre opening preferite della stagione invernale.

Tutti i fan sono consapevoli di quanto sia importante la sigla di apertura di un’anime, dato che quest’ultima ti immerge nel mondo che stai per esplorare prima ancora di entrarci ufficialmente. Andiamo quindi a vedere, quale sono state le 5 più votate in assoluto:

5. Akebi’s Sailor Uniform (Akebi-chan no Sailor-fuku) – “Hajimari no Setsuna”, di Roubai Gakuen Chuutoubu 1-nen 3-gumi.

4. My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru) – “San San Days” di Spira Spica.

3. Ranking of Kings (Ousama Ranking) – “Hadaka no Yuusha” di Vaundy.

2. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc (Kimetsu no Yaiba: Yuukaku-hen) – “Zankyou Zanka” di Aimer.

1. Attack on Titan: The Final Season Part 2 (Shingeki no Kyojin: The Final Season Part 2) – “The Rumbling”, di Silence Iz Mine.

Senza ombra di dubbio, la prima e la seconda posizione della classifica sono risultati scontati, dato che l’Attacco dei Giganti e Demon Slayer sono state tra le serie più seguite dagli appassionati di manga e anime nel mondo.

Crunchyroll annuncia altre novità e amplia il suo catalogo anime, successivamente alla fusione con Funimation, che darà vita ad un catalogo riguardante l’animazione giapponese sempre più vasto e aggiornato.