Crunchyroll: la piattaforma sospende tutti i suoi servizi in Russia

Crunchyroll ormai sta diventando una delle realtà più note per quanto riguarda gli anime, dato che il suo catalogo si sta ampliando a dismisura sotto ogni punto di vista. Dato il progetto in espansione, la piattaforma streaming aveva esteso il suo servizio in altri Paesi, compreso la Russia. Tuttavia, successivamente all’invasione ai danni dell’Ucraina, il colosso americano ha deciso prontamente di sospendere il servizio.

Come ricordiamo, Crunchyroll si è fuso con Funanimation, per creare uno dei cataloghi in campo anime più completi del mondo. Proprio per questo, i due servizi hanno smesso insieme di funzionare sul territorio russo, lasciando per l’ennesima volta il Paese governato da Putin, senza un ulteriore servizio di intrattenimento, e quindi anche fonte di guadagno. Tutte le serie in programma sono state sospese e la possibilità di effettuare pagamenti con carte emesse in Russia sono state cancellate, anche se sui dispositivi mobili il servizio è ancora funzionante, ma ancora non è chiaro con quali limitazioni.

L’ennesimo colpo da parte della comunità nazionale, che passo dopo passo sta cercando di fermare la Russia sotto tutti i fronti, al limite delle rispettive possibilità.

Tutto il mondo si sta muovendo per aiutare l’Ucraina, con ogni mezzo e metodo possibile, sperando sempre di fare di più ad ogni occasione. Infatti le grandi case di distribuzione cinematografica statunitensi come Disney, Warner Bros. e Sony non distribuiranno più i loro film in Russia, successivamente all’attacco sferrato verso l’Ucraina. Le grandi case produttrici statunitensi annullano con effetto immediato la distribuzione dei loro prodotti nella già citata nazione; tra le tante pellicole di prossima uscita troviamo anche alcuni cinecomics importanti come Morbius e The Batman.

Ricrediamo anche che Pokémon Scarlatto e Violetto si sono presentati al pubblico, e nonostante tutto stavano rischiando di non essere presentati visti gli eventi drammatici che hanno coinvolto Russia e Ucraina. La notizia arriva dopo un’altra dichiarazione rilevante da parte di EA, riguardo ai provvedimenti da adottare riguardo l’uscita dei suoi videogame sportivi in Russia, compreso Fifa ovviamente.

Tramite un comunicato direttamente da The Pokémon Company, apprendiamo la notizia che i due titoli di prossima uscita a fine 2022, ovvero Pokémon Scarlatto e Violetto, hanno rischiato di non essere annunciati al fronte dei drammatici avvenimenti riguardanti la guerra.