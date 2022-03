Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island, la cui premiere è prevista in Giappone per l’estate del 2022, per intrattenere i fan che stanno attendendo la pellicola, Bandai Namco ha deciso di pubblicare un teaser trailer del film, insieme a due key art.

A poco più di un mese dall’annuncio ufficiale di Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island, la Bandai torna nuovamente a promuovere il film, mostrando un breve ma intenso teaser trailer che mostra i Mobile Suite in azione all’interno di alcuni estratti del prossimo lungometraggio del franchise creato da Tomino.

La nuova pellicola offre uno stile grafico molto maturo e più moderno. Facente anche uso della CG, Gundam: Cucuruz Doan’s Island si rifà alle vicende accadute nell’episodio 15 della serie anime originale Mobile Suit Gundam, dove Amuro Ray e il suo equipaggio si mettono in viaggio verso un’isola per dare la caccia ai pochi sopravvissuti della battaglia di Jaburo. Ma una volta atterrati, il protagonista deve separarsi dal suo Gundam.

L’isola però, è la dimora di un gruppo di orfani di guerra che Cucuruz Doan, un ex soldato ormai alla deriva, ha giurato di difendere. Ricordiamo inoltre, che il 2022, sarà anche l’anno del debutto della nuova serie anime Gundam: The Witch From Mercury.

Il filmato che potete visionare in calce, mette a confronto lo stile originale dell’anime da cui il film è tratto, di fronte al remake in questione, è il risultato è davvero ottimo. Nel teaser ammiriamo il Gundam RX-78-2 animarsi in CG, insieme ad uno spezzone del combattimento tra il Gundam di Amuro e l’MS-06F Zaku II di Doan.

La clip è stata pubblicata, come già accennato in precedenza, insieme ai due meravigliose visual:

"MOBILE SUIT GUNDAM Cucuruz Doan's Island" – New Visual! The film is scheduled for June 3 in Japan. pic.twitter.com/dqfkwn4vKy — Anime Trending (@AniTrendz) March 9, 2022

Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan's Island Teaser visual released "Gundam, can you beat this Zaku?" Movie coming June 3, 2022 https://t.co/kqKM1oZBLM — SUNRISE INC. (@SUNRISEINC7) March 10, 2022

Durante lo State of Play del 9 Marzo è stato annunciato un nuovo videogame dedicato al brand dei Mobile Suite:

Gundam Evolution farà sicuramente felici tutti gli appassionati del brand, e dei mecha in generale, dato che durante lo State of Play del 9 marzo, è stato rilasciato un breve ma intenso trailer sul nuovo gioco dedicato all’opera inizialmente partorita dalla mente geniale di Yoshiyuki Tomino.

Il videogame sarà un FPS Arena, in stile Overwatch, che ci metterà all’interno dei mobile suite Gundam, pronti a farsi battaglia come sempre. Pubblicato da Bandai Namco, il titolo è altamente atteso per la fine di questo 2022, per la gioia di molti videogiocatori. Ricordiamo inoltre che quest’ultimo è uno sparatutto online free-to-play.