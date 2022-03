Tantissimi artisti all’opera per Star Wars 100

Star Wars # 25, in uscita a Giugno per la Marvel, sarà anche il numero 100 secondo la numerazione “Legacy”, che somma le varie testate Star Wars uscite dal reboot del 2014.

Mentre il fandome di Star Wars è preso dal nuovissimo trailer di Obi-Wan Kenobi, nella sua newsletter, Charles Soule si è addentrato nei piani per il Star Wars # 25/# 100:

Ho accennato a qualcosa di speciale che sta accadendo per il prossimo venticinquesimo numero della serie a fumetti della Marvel di Star Wars, che scrivo dal 2020. È una pietra miliare in molti modi. Innanzitutto, arrivare a 25 numeri su qualsiasi serie è un grande traguardo. Questo è anche il centesimo numero di Star Wars pubblicato dal grande rilancio nel 2014. È anche il centesimo soggetto di Star Wars che ho scritto, tra Lando, Obi-Wan & Anakin, Poe Dameron, Darth Vader, Rise of Kylo Ren, Star Wars, War of Bounty Hunters, Crimson Reign e Eye of the Storm.) Sono molte storie!

Per celebrare l’occasione, Star Wars #25 conterrà nuove storie ambientate nei mondi di alcuni di quei racconti distintivi, inclusi i team creativi originali della maggior parte di essi, e copertine variant di artisti che ci hanno lavorato con me. Voglio lasciare un piccolo mistero per ora, quindi mi trattengo dal dirvi cosa sto facendo e chi sta disegnando cosa, ma penso che sarete felici. È stato fantastico lavorare di nuovo con questi artisti e raccontare nuove storie in questi mondi. Sono anche grato che la Marvel, la Lucasfilm e gli artisti si siano messi d’accordo per tutto questo: tutti sono pazzi e impegnati, e questo era al di fuori della normale gamma delle storie che stiamo raccontando in questo momento. È una bella sensazione..

Non sarete in grado di leggere SW #25 ancora per diversi mesi, ma nel frattempo ho un sacco di fumetti in uscita, incluso Crimson Reign #3 di oggi, con disegni di Steven Cummings, che racconta il retroscena del misterioso Archivista Sith (il cui design è basato sull’iconico design inutilizzato di Ian McCaig per la Strega Sith in Episodio I!). Sono molto orgoglioso di questo numero e spero che ci darete un’occhiata.