One piece: svelati nuovi dettagli sulla vendetta di Pudding

One Piece ha fornito ai fan un importante aggiornamento sullo stato di Pudding in seguito agli eventi dell’arco di Whole Cake Island con il nuovo capitolo della serie!

Sebbene il punto cruciale della serie sia ora incentrato sugli eventi finali dell’arco narrativo di Wano Country, e la serie si stia preparando per un palcoscenico ancora più grande che verrà in seguito, i fan stanno ancora ricevendo piccoli aggiornamenti sul resto del mondo.

C’erano ancora molte domande in sospeso dopo la fuga di Rufy e Cappello di paglia dall’arco narrativo di Whole Cake Island.

Ma anche il creatore della serie Eiichiro Oda ha fornito ai fan alcuni aggiornamenti chiave su quella ricaduta.

A Oda piace usare la copertina di ogni nuovo capitolo per dare nuovi sguardi a piccole parti del mondo di One Piece.

Gli ultimi capitoli sono stati incentrati su come Niji e Yonji sono stati catturati e presi prigioniero della famiglia Charlotte a Whole Cake Island.

Sebbene questa sia una situazione intensa per la famiglia Vinsmoke, è diventata un po’ più divertente con l’ultimo aggiornamento che vede Pudding vendicarsi di Sanji prendendo a pugni i suoi fratelli in faccia.

La ricaduta di Whole Cake Island è apparentemente qualcosa che Oda sta sicuramente tenendo a mente per uno sviluppo successivo.

Rufy e gli altri hanno lasciato molto in sospeso nella loro fuga. Sebbene Jimbe sia stato in grado di tornare incolume dagli eventi, lo stato della famiglia Vinsmoke è ancora molto in discussione.

Con la sconfitta di Big Mom durante gli eventi di Wano, ci sono ogni sorta di nuove domande che sorgeranno per la famiglia Charlotte di conseguenza, dal momento che hanno bisogno di andare avanti in qualche modo senza Big Mom al centro.

Questo nuovo sguardo su Pudding mostra che tiene ancora molto a Sanji. Le sta ancora permettendo di mantenere segreti i suoi veri sentimenti al resto della sua famiglia.

Di fatto sembra che stia facendo del male ai prigionieri piuttosto che cercare di ripagarli per aver ferito colui che ama così tanto.

Difficilmente un giorno si vedrà Pudding interpretare di nuovo un ruolo significativo, ma in una serie come questa, è comunque molto probabile.