Yuri on Ice: una nuova illustrazione celebra il sesto anniversario

Yuri on Ice è rimasto in silenzio negli ultimi tempi, ma il fandom non si è lasciato sfuggire di mente l’anime di successo.

Tornando indietro nel 2016, senza dubbio ci si ricorderà quanto fosse grande la serie.

Yuri on Ice per molti è stato materiale dell’anime dell’anno e i critici ne sono rimasti entusiasti per la sua animazione fluida.

Mentre la prima stagione si avvicina al suo sesto anniversario, è stato rilasciato un nuovo poster per pubblicizzare l’anime.

L’aggiornamento è stato pubblicato per gentile concessione di MAPPA poiché lo studio sta ancora lavorando all’anime dietro le quinte.

【Third Illustration】

Yuri!!! on ICE Special Illustration! pic.twitter.com/SsC4b6Wshi — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) March 1, 2022

Come si può vedere, il nuovo poster mette in evidenza Yuri e Victor a un evento mentre la coppia attende che i punteggi dei giudici arrivino.

Victor è vestito con un abito aderente e i suoi capelli argentati sono acconciati in modo professionale. Indossa una maschera KN95 come richiamo alla pandemia in corso, e lo stesso si può dire per Yuri.

Lo skater è vestito con una larga zip-up sportiva e i suoi capelli scuri sono inzuppati di sudore. Si può dire che Yuri sembra un po’ preoccupato per il suo punteggio mentre appoggia una mano sulla gamba di Victor, ma il suo allenatore sembra piuttosto fiducioso.

E, naturalmente, le icone del pattinaggio sono dietro fotografate dalla stampa mentre i due sono in uno stato di ansia e tensione.

I fan hanno aspettato sei lunghi anni prima che l’anime tornasse. Dopo che la fine della prima stagione a dicembre nel 2016, tutti gli occhi si sono rivolti a Yuri on Ice: Ice Adolescence.

Il film doveva debuttare nel 2019, ma fu posticipato a una data sconosciuta. La pandemia ha solo ulteriormente complicato il suo programma, quindi i fan non sono sicuri di quando il film sarà pubblicato. Ma per ora, opere d’arte speciali come questa manterranno il fandom in marcia.

Yuri on Ice: la serie anime

Si tratta di una serie televisiva anime prodotta da MAPPA e diretta da Sayo Yamamoto, trasmessa in Giappone dal 5 ottobre al 21 dicembre 2016. La storia segue le vicende di Yuri Katsuki, un pattinatore di figura giapponese professionista che mira a vincere il Grand Prix ISU.