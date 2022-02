Tra le uscite J-POP Manga del 16 Febbraio 2022 segnaliamo Chocolatier – Cioccolata per un cuore spezzato, la nuova opera di Setona Mizushiro, autrice del classico del boy’s love Il gioco del gatto e del topo, che racconta il travagliato sentimento d’amore che tormenta il giovane Sota, un pasticcere perdutamente innamorato, sin dai tempi del liceo, della bellissima Saeko. Amore, gelosia e passione sono gli ingredienti di quest’opera dedicata al cioccolato.

L’opera di Setona Mizushiro ha vinto il 36° Kodansha Manga Award nella categoria shojo ed è stata nominata ai Tezuka Osamu Cultural Prize nel 2014.

Continuano anche Blue Period 9, Komi can’t communicate 15, Mission: Yozakura Family 4, My dress-up darling Bisque Doll 2, Non tormentarmi, Nagatoro! 5 e Showa 2.

Le uscite J-POP Manga del 16 Febbraio 2022

Chocolatier – cioccolata per un cuore spezzato 1

di Setona Mizushiro

Prezzo: € 7,50

Sota, figlio di un fornaio e promettente allievo in una scuola di alta pasticceria, ha una relazione con Saeko, della quale è innamorato fin dai tempi del liceo. La forte differenza di classe sociale spinge, però, la ragazza tra le braccia dell’ex fidanzato, un importante uomo d’affari. Accecato dall’amore, Sota ignora gli evidenti segnali del tradimento, finché non viene infine lasciato, per giunta nel giorno di San Valentino. In cerca di una svolta, il giovane parte così per la Francia, luogo ideale per affinare le sue abilità di pasticciere e dare una svolta alla propria carriera… ma, soprattutto, per riconquistare Saeko, il suo amore perduto, follemente golosa di cioccolato!

Non tormentarmi, Nagatoro! 5

di nanashi

Prezzo: € 6,00

Continuano le vicende dell’improbabile coppia, con Nagatoro che si dedica a tormentare senza sosta il suo “senpai”, all’inizio in maniera crudele e ammiccante, ma celando con sempre meno successo un genuino interesse nei confronti del ragazzo, che grazie a questo “allenamento” spietato si ritroverà inconsciamente a uscire sempre più dal suo guscio…

My dress-up darling. Bisque Doll 2

di Shinichi Fukuda

Prezzo: € 6,50

Wakana Gojo sogna di essere un kashirashi, un artigiano di bambole hina. Il nostro protagonista decide però di aiutare la gal della classe, Marin Kitagawa, a realizzare un cosplay… con un tempo limite di sole due settimane!

La coppia è andata in cerca dei materiali necessari e, prima di salire sul treno per casa, un’espressione felice appare sul volto di Marin… Wakana, devi credere in quel sorriso! È ora di dimostrare il tuo valore!

Komi can’t communicate 15

di Tomohito Oda

Prezzo: € 5,90

È passato diverso tempo da quando Komi ha incontrato Tadano. Ora i due iniziano il secondo quadrimestre del secondo anno di liceo. L’amicizia con i compagni di classe si tinge di nuovi colori, e una di loro si candida come presidente del consiglio studentesco: Shouko decide di sostenerla, ma come? Inoltre, scopriremo un altro complesso adorabile di Komi e assisteremo a una dimostrazione delle sue abilità culinarie!

Mission:Yozakura Family 4

di Hitsuji Gondaira

Prezzo: € 5.90

Dopo aver risolto il caso Kuroyuri, Mutsumi e Taiyo prendono parte a “il nabe degli Hinagiku”, Riusciranno a mangiare qualcosa stando a tavola con dei commensali tanto canaglie?

E cosa c’è dentro la scatolina lasciata da Kuroyuri? Per non parlare di Taiyo che sembra diventare molto intimo con una nuova ragazza! Che ci sia infedeltà nell’aria?

SHOWA – Una storia del Giappone 2

di Shigeru Mizuki

€ 19,00

Dopo le spregiudicate operazioni militari in Cina, l’obiettivo dei vertici delle forze armate giapponesi è chiaro: imporsi come potenza egemone del continente asiatico. Negli anni raccontati in questo volume la Seconda guerra mondiale entra nel vivo con l’attacco di Pearl Harbor e le battaglie nel Pacifico, in cui Shigeru Mizuki stesso si trova a rischiare la vita come soldato.

Blue Period 9

di Tsubasa Yamaguchi

Prezzo: € 6,50

Yaotora e compagni sono praticamente allo stremo per la realizzazione dei famosi “mikoshi” della Geidai, quando all’improvviso compare davanti a lro Murai della squadra “happi”… Riusciranno a finire prima dell’inizio del festival culturale? In seguito, per gli studenti della Geidai, inizia il nuovo semestre!

