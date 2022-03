Thermae Romae Novae: rivelati altri membri del cast

Netflix ha iniziato mercoledì lo streaming di un nuovo trailer sottotitolato in inglese per Thermae Romae Novae, il nuovo anime basato sul manga Thermae Romae di Mari Yamazaki.

Il trailer rivela i nove membri del cast di supporto dello show.

I nuovi membri del cast, nell’ordine in cui sono stati introdotti nel video sopra, sono:

Sanae Kobayashi nei panni della moglie di Lucius, Livia

Chikahiro Kobayashi nei panni di Marcus, che è sempre con Lucius

Satoshi Hino nei panni del serio e testardo Regulus

Tsutomu Isobe nei panni dell’imperatore Adriano, che ama le Terme

Asami Seto nel ruolo di Mari Yamaguchi

Shūichi Ikeda nel ruolo di Utagawa Kuniyoshi

Takahiro Sakurai nel ruolo di Yoshida

Yoshimasa Hosoya nel ruolo di Ceionius, l’uomo femminile n. 1 di Roma

Junya Enoki nel ruolo di Markus Annius Verus

Kenjiro Tsuda darà la voce al protagonista Lucius nell’anime.

La serie sarà presentata in anteprima su Netflix in tutto il mondo il 28 marzo.

Tetsuya Tatamitani (Africa Salaryman) dirige l’anime e Yūichiro Momose (Africa Salaryman, So I’m a Spider, So What?) scrive le sceneggiature.

NAZ sta producendo l’animazione con il manga originale come base, mentre presenta anche nuove storie scritte da Yamazaki.

Thermae Romae Novae: il manga e l’anime

Netflix descrive la storia del manga e dell’anime:

Lucius, un designer di bagni nell’impero romano, scivola accidentalmente indietro nel tempo fino al Giappone di oggi e impara la cultura giapponese del bagno in questa commedia.

Netflix ha annunciato una partnership con Yamazaki insieme ad altri cinque creatori giapponesi nel febbraio 2020 per sviluppare e produrre progetti di anime giapponesi originali.

Yamazaki ha terminato il suo manga Thermae Romae nel marzo 2013. Il manga ha precedentemente ispirato un anime di tre episodi nel 2012 e due film live-action con Hiroshi Abe e Aya Ueto. Yen Press pubblica il manga in Nord America, mentre Discotek ha concesso in licenza l’anime in Nord America. Crunchyroll trasmette l’anime in streaming con sottotitoli in inglese e doppiaggio in inglese.