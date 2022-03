Elden Ring: Streamer usa il gioco per donazioni alle vittime in Ucraina

Elden Ring proprio come i suoi predecessori, ovvero la saga di Dark Souls, Demon’s Souls, Sekiro, Bloodborne e tutta la scia dei soulslike, fa sempre opinare di se stesso, e in un modo o nell’altro quasi sempre in maniera positiva. Questa volta il titolo FromSoftware viene in aiuto alle vittime in Ucraina tramite una trovata e un’idea geniale da parte di un noto streamer di Twitch; ma come è possibile che Elden Ring possa venire in ausilio in una situazione così difficile? Semplice, grazie al suo gameplay.

L’idea geniale di Hasanabi è stata quella di sfruttare la difficoltà e la frustrazione dell’RPG nipponico per raccogliere del denaro destinato appunto alle vittime in Ucraina, sfruttando ogni morte in-game per devolvere 10 dollari ogni volta che accadeva. Questo per circa 8 ore, raccogliendo un totale di 152.000 dollari, una somma più che elevata per una trovata così originale e benevola. Lo streamer ha dichiarato su Twitter:

Ho raccolto 150.000 dollari alla fine, ma potevo fare di più, sono diventato troppo abile con il videogioco. Fortunatamente l’idea è stata condivisa anche dalla chat, ed anche grazie ad essa, abbiamo raggiunto 100.000 dollari in meno di 20 minuti.

raised 152k the first night! but honestly the death counter thing wasn’t gonna work cus i’m too friggen good at the game 😤 https://t.co/g8H5ev0rZu — hasanabi (@hasanthehun) March 1, 2022

Hasanabi non si occupa solamente di dirette riguardanti Elden Ring o i videogiochi, ma anche di discussioni a stampo politico; infatti prima di iniziare la diretta il ragazzo ha esplicato e discusso della situazione tra Russia e Ucraina, ottenendo la somma descritta in un arco racchiuso in 3 ore di diretta. La somma è stata versate nelle casse della fondazione CARE che si occuperà di fornire tutto l’aiuto necessario alla popolazione attualmente in conflitto.

Tutto il mondo si sta muovendo per aiutare l’Ucraina, con ogni mezzo e metodo possibile, sperando sempre di fare di più ad ogni occasione. Dopo le grandi case di distribuzione cinematografica statunitensi che hanno deciso di bloccare la propria distribuzione in Russia, di certo quest’ultima di Elden Ring fa capire ancora una volta la capacità di solidarietà ed empatia del mondo, verso disgrazie più grandi.

