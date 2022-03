Zach Bell tornerà con un sequel!

Il manga Zatch Bell tornerà con una nuova serie sequel a partire da metà marzo 2022.

Il creatore Makoto Raiku ha anticipato il ritorno della serie tramite il suo account Twitter ufficiale con il titolo ufficiale Zatch Bell! 2 (Konjiki no Gash!! II).

La serie manga debutterà su vari siti di lettura di manga online. Inoltre, Raiku ha dichiarato che annuncerà una data di uscita ufficiale una volta confermata.

Di seguito è possibile vedere l’annuncio:

Zatch Bell! : il manga

Zatch Bell è apparso per la prima volta su Weekly Shonen Sunday nel 2001. Il manga è stato serializzato dal 2001 al 2008 e ha seguito le avventure dello studente delle scuole medie Kiyo Takamine e del suo partner mamono Zatch Bell (Gash Bell in Giappone).

La serie ha successivamente ricevuto un adattamento anime nel 2003, oltre a una traduzione inglese da Viz Media nel 2005. La serie anime è andata avanti fino al 2007 ed è apparsa anche nel blocco di programmazione Toonami di Cartoon Network. Inoltre, la serie ha generato due film spin-off, vari videogiochi e un gioco di carte collezionabili.

Qui di seguito ecco la sinossi del manga:

Ogni mille anni i demoni scendono sulla Terra per affrontarsi in una lunga battaglia. La competizione è molto alta perchè il vincitore si aggiudicherà il titolo di Re dei demoni e per tale motivo ognuno dei partecipanti sarà libero di manifestare tutta la propria forza ignorando la presenza di altri esseri viventi nei paraggi, ma per poterlo fare dovranno necessariamente stringere un patto con un essere umano che fornirà loro l’energia necessaria per il combattimento. Inoltre, gli esseri umani sono gli unici in grado di utilizzare dei particolari libri di incantesimi. Tra questi candidati c’è anche un ragazzo di nome Kiyomaro che accetterà di stringere un patto con un demone di nome Zatch affetto da una brutta amnesia.