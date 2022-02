Bastard!!: Il teaser dell’anime svela alcune novità su episodi e cast

Ci sono alcune novità interessanti sul cast, sugli episodi e sulle canzoni per l’anime di “Bastard!!“

Come riporta Anime News Network, Warner Bros. Japan ha presentato giovedì un teaser promozionale sottotitolato in inglese, per il nuovo anime di Kazushi Hagiwara Bastard!! – Heavy Metal, Dask Fantasy.

Il teaser presenta sia i contenuti dei primi cinque episodi che la musica di sottofondo di Yasuharu Takanashi del Team-MAX, e rivela più membri del cast, più membri dello staff, la durata di due o 24 episodi e gli artisti delle sigle dell’anime.

Qui di seguito è possibile guardare il teaser, presente sul canale Youtube di Warner Bros Japan:

Il cast della serie anime

I membri del cast appena annunciati sono:

Kanae Itō nei panni di Lucien Renlen

nei panni di Tomokazu Sugita nei panni di Abigail

nei panni di Kensho Ono nei panni di Kall-Su

nei panni di Nao Tōyama nei panni di Sheila Tuel Meta-Ilicana

Il cast include anche:

Kishō Taniyama nei panni di Dark Schneider

nei panni di Tomori Kusunoki nei panni di Tia Noto Yoko

nei panni di Hiroki Yasumoto nei panni di Gara

nei panni di Yōko Hikasa nei panni di Arshes Nei

La band musicale della serie Bastard!!

La band Coldrain esegue la sigla di apertura, mentre l’artista femminile Tielle esegue la sigla di chiusura.

I membri dello staff

I membri dello staff confermati sono:

Design delle Creature: Raita Sunaga

Design degli effetti: Tatsuo Yamada

Direttore Artistico: Kazuhiro Inoue ( Kusanagi )

( ) Art Setting: Barnstorm Design Labo

Color Key Artist: Aiko Shinohara

Supervisore Effetti Speciali: Kumiko Taniguchi

Effetti speciali: Ayumi Arahata ( Team Taniguchi )

( ) 3D CGI: Felix Film

Compositing Direttore della fotografia: Junpei Takatsu

Editing: Mai Hasegawa ( EditZ )

( ) Produttore: Warner Bros. Japan

Ulteriori informazioni sullo sviluppo della serie

Takaharu Ozaki (Goblin Slayer) dirigerà l’anime alla LIDEN FILMS. Yousuke Kuroda (My Hero Academia, Mobile Suit Gundam 00) è responsabile delle sceneggiature della serie. Sayaka Ono (CROSS ANGE Rondo di Angel and Dragon) sta disegnando i personaggi. Yasunori Ebina (Naruto) è il direttore del suono. Yasuharu Takanashi (Naruto Shippūden, Fairy Tail) del Team-MAX sta componendo la musica.

L’anime debutterà in tutto il mondo su Netflix quest’anno.

Bastard!! L’oscuro dio distruttore: il manga

Kazushi Hagiwara ha lanciato il manga su Weekly Shonen Jump nel 1988. Da allora la serie ha avuto una serializzazione irregolare sulla rivista e successivamente su Ultra Jump a partire dal 2001.

Shueisha ha pubblicato il volume 27 del manga compilato nel marzo 2012 e la serie ha oltre 30 milioni di copie in circolazione. Viz Media aveva pubblicato il manga in inglese, ma ha smesso di pubblicare la serie con il 19° volume. La società ha annullato l’uscita del 20° volume in inglese.

Il manga ha ispirato un video anime originale (OVA) di sei episodi nel 1992-1993. Geneon Entertainment (noto anche come Pioneer) ha rilasciato l’anime in home video.