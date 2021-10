Le uscite J-POP Manga ed Edizioni BD di Ottobre 2021 sono state comunicate attraverso una nota stampa ufficiale.

Le uscite J-POP Manga ed Edizioni BD del 6 Ottobre 2021

Il 6 ottobre arriva in libreria, fumetteria e negli store online un nuovo volume della Osamushi Collection con Maria e la bambola, un racconto inedito del Dio del Manga, Osamu Tezuka, ma non solo! dal 6 ottobre saranno disponibili due dei titoli più di successo di questo 2021: Tokyo Revengers 7 e Neun 5 e continuano Jujin Omegaverse: Remnant 4, Kasane 9, Kemono Jihen 7, Magical Girl Special Operations Asuka 12, Josée la tigre e i pesci 1.

Per Edizioni BD arriva il volume made in Aftershock! Comics L’Orda. Un appassionante racconto gotico da un grande duo di autrici: Marguerite Bennett e Leila Leiz.

Le uscite J-POP Manga ed Edizioni BD del 13 Ottobre 2021

Il 13 ottobre arriva Frieren – Oltre la fine del viaggio 1, attesissima opera vincitrice del Taisho Award 2021, che sarà disponibile in un’edizione regular e una speciale variant con tiratura limitata. Cosa significa la vita per una maga elfica che ha davanti a sé migliaia di anni? Questa è la storia di Frieren, leggendaria eroina che, insieme ai suoi compagni, ha sconfitto anni or sono il Re Demone ed è ora alla ricerca di un significato più grande per la vita millenaria che l’attende, mentre i suoi vecchi compagni periscono per la loro mortalità.

Inoltre, dalla penna di Shigeru Mizuki, autore di Le Spaventose Avventure di Kitaro, Le Inquietanti Avventure di Kitaro e I Segreti di Kitaro, arriva il primo dei sette volumi di Showa – Una storia del Giappone 1. La serie racconta di uno spaccato del della storia del Giappone, quello che va dal 1926 al 1989, del periodo Showa appunto, accompagnando il lettore nei momenti chiave del ventesimo secolo attraverso gli occhi di un narratore dotato di grande sensibilità, il tutto accostando momenti di drammatico fotorealismo alla sintesi grafica cartoonesca che lo ha reso celebre con Kitaro.

Continuano Hanako kun – I 7 misteri dell’Accademia Kamome 12, Shadows House 4, Gundam Unicorn 16 e Metamorfosi 5.

Per Edizioni BD si conclude il viaggio di Lucifer, la misteriosa ladra sovrannaturale , protagonista della saga di Hexed con il secondo volume e continua la saga fantasy di Critical Role – Vox Machina con il secondo volume.

Le uscite J-POP Manga ed Edizioni BD del 20 Ottobre 2021

Per J-POP manga arriva il 20 ottobre il nuovo volume della Osamushi Collection: Big X 1, in cui il maestro Osamu Tezuka torna a trattare i temi della Seconda Guerra Mondiale e del nazismo, questa volta mescolando azione, satira e un omaggio all’estetica dei supereroi anni ‘40.

Sempre il 20 ottobre arriva anche a conclusione l’eterna saga de La Fenice, con il dodicesimo volume, che racchiude i primi lavori del maestro Tezuka riguardo alla sua saga più longeva.

Continuano inoltre: Infini-t Force 8, Josée, la tigre e i pesci 2, Obsessed with a naked monster 2, Rent a Girlfriend 5 e Violence Action 3.

Le uscite del 27 Ottobre 2021

Il 27 ottobre sarà disponibile l’attesissimo titolo di Nanashi che ha ispirato una popolare serie anime in streaming su Crunchyroll: Non tormentarmi, Nagatoro! I primi due volumi dell’opera saranno disponibili contestualmente e in allegato al primo volume ci sarà un mini-shikishi dell’autore, solo con la prima tiratura! Dopo Killing Stalking e Blood Bank, arriva la nuova serie made in Lezhin per gli amanti dei webcomic coreani: Bj Alex; il nuovo irresistibile Boy’s Love che mescola commedia e dramma in un’esplosione di sensualità e mistero.

Il 27 ottobre si conclude l’emozionante viaggio nello slice of life più seguito degli ultimi anni: Horimiya! Con con il volume 16 si conclude la storia di Lyoko Hori, Isumi Miyamura e dei loro amici e compagni di scuola. Per l’occasione sarà disponibile una special edition con copertina variant e in allegato il Memorial Book con tutte le illustrazioni realizzate da Daisuke Hagiwara!

Arriva anche l’attesissimo Cronache delle guerre demoniache (precedentemente annunciato come Shutendoji – il banchetto delle tenebre); pochi anni dopo la conclusione di Devilman, il conflitto tra umani e demoni torna protagonista di un’opera del maestro Nagai, in questa affascinante antologia dei racconti. Tra retroscena e curiosità su demoni e leggende della mitologia nipponica, sei indimenticabili gemme perdute dalla fantasia di uno dei più grandi mangaka di sempre.

Continuano Tokyo Revengers 8, Mission: Yozakura Family 2, L’eroe è morto 20 con il suo volume conclusivo e Komi can’t communicate 11.

Per Edizioni BD arriva la graphic novel di Aminder Dhaliwal, Cyclopedia Exotica! Il volume racconta la difficile esistenza di una comunità vittima di xenofobia, feticismo e di una rappresentazione distorta da parte dei media… i ciclopi. Un volume di cui colpisce la grande attualità di un’autrice tra le più brillanti degli ultimi anni.

Si conclude il viaggio biblico della famiglia dello stregone Shrae con l’ultimo volume di Dark Ark 4– Dopo il diluvio.

Ristampe

Blue Period 3

Hanako Kun – I Sette Misteri Dell’accademia Kamome 1, 4, 10

Killing Stalking Stag. II – 3

Killing Stalking Stag. III – 1, 2, 6 (con Box vuoto in allegato)

I Tre Adolf 1, 2 – Osamushi Collection

Mw 1, 2 – Osamushi Collection

World’s End Harem 1, 5, 6, 7, 9, 10

Your Name – Makoto Shinkai

Girl From The Other Side 1, 2, 4, 9

Kakegurui 12, 14

Tokyo Revengers 5

