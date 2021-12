Haikyuu: l’autore celebra il 10° anniversario del manga con due illustrazioni

Per celebrare il decimo anniversario del manga Haikyuu, l’autore Haruichi Furudate ha realizzato due illustrazioni che ritraggono Kenma Kozume e Tetsuro Kuroo.

Il mangaka ha poi precisato che rilascerà, ad un ritmo costante, delle creazioni simili dedicate agli altri protagonisti della serie.

Haikyu!! L’asso del Volley è un manga shonen-spokon scritto e disegnato da Haruichi Furudate su Weekly Shonen Jump dal 2012. Il manga in Giappone ha collezionato 402 capitoli totali, 45 volumetti e ispirato tre stagioni animate complete prodotte da Production I.G.

Le prime tre serie animate tratte dal manga sono trasmesse da Man-Ga:

La serie anime ha ispirato Hyper Projection Engeki Haikyu, una serie di spettacoli teatrali basati sull’omonimo manga Haikyuu!!, un’esperienza unica che ha incantato milioni di fans.

In Italia il manga è edito da Star Comics.

Shoyo Hinata è uno studente di terza media che, dopo aver assistito a un’entusiasmante partita di pallavolo, decide di intraprendere la lunga e faticosa via per diventare un giocatore di primo livello! Con la squadra del club d’istituto il ragazzo si trova anzitutto ad affrontare il torneo interscolastico, durante il quale dovrà fare i conti con avversari molto più preparati. Le sconfitte, però, servono per fortificare lo spirito, così Shoyo non si arrende, anzi… È sempre più determinato a sfondare!