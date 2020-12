Hyper Projection Engeki Haikyuu è una serie di spettacoli teatrali basati sull’omonimo manga Haikyuu!!, un’esperienza unica che ha incantato miglioni di fans. Dopo ben dieci spettacoli, Hyper Projection Engeki Haikyuu sta per volgere alle sue battute finali con l’ultimo spettacolo intitolato: Hyper Projection Engeki Haikyuu – The View from the top 2.

La locandina definitiva dell’ultimo stage play di Haikyuu!! è stata rivelata sul canale ufficiale twitter dell’anime insieme alla data d’inizio: lo spettacolo potrà essere seguito a partire dal 20 marzo fino al 9 maggio 2021!

Ecco a voi una breve sinossi della storia:

Dopo aver assistito a una partita di pallavolo, il giovane Shouyou Hinata si pone come personale obbiettivo di diventare “Il piccolo Gigante” di quello sport. Entrato nel club di pallavolo della sua scuola media, affronta insieme alla squadra il torneo interscolastico ma lui e i suoi compagni devono inchinarsi di fronte a una forte squadra guidata sa un formidabile giocatore di nome Tobio Kageyama. Desideroso di arrivare ai vertici e di prendersi la rivincita su Kageyama, Shouyou continua a praticare la pallavolo anche alla sua entrata alle superiori dove però trova nel club scolastico proprio il suo rivale Kageyama.

Hyper Projection Engeki Haikyuu: tutti gli spettacoli

Tutto inizia nel 2015 quando va in scena il primo spettacolo teatrale di Haikyuu basato sull’omonimo manga di Haruichi Furudate, dal titolo Hyper Projection Engeki Haikyuu. Quello è stato l’inizio di un successo incredibile che non si è più fermato, dando alla luce la bellezza di ben dieci spettacoli teatrali, andati in scena in giro per tutto il Giappone e che hanno attirato l’attenzione di ben 320.000 spettatori!

L’intero progetto è stato realizzato da Worry Kinoshita, (direttore), Norihito Nakayashiki (scrittore delle sceneggiature) e Shunsuke Wada responsabile della direzione musicale.

La seconda commedia teatrale, Karasuno, Revival! è andata in scena dal 28 ottobre 2016 al 4 dicembre 2016. Lo spettacolo si è concentrato sul match di allenamento della Karasuno con la Nekoma e sulle partite di qualificazione per l’inter-high contro la Tokonami e il Date Tech. Il DVD è stato rilasciato il 19 aprile 2017.

Il terzo spettacolo teatrale intitolato Winners and Losers ha rappresentato il match della Karasuno contro la Aoba Johsai durante l’inter-high. Lo spettacolo è andato in scena dal 24 marzo 2017 al 7 maggio 2017 a Tokyo, Miyagi, Osaka e Fukuoka. Il DVD e il Blu-ray sono stati rilasciati il 13 settembre 2017.

La quarta commedia teatrale dal titolo Summer of Evolution si è protratta dall’8 settembre 2017 al 29 ottobre 2017. Questa volta la storia si è concentrata sul campo d’allenamento estivo con la Karasuno, la Nekoma e il Fukurodani. Il DVD e Blu-ray sono stati rilasciati il 14 marzo 2018.

La quinta commedia teatrale, The Start of the Giant, si è svolta dal 28 aprile 2018 al 17 giugno 2018, è si è concentrata su Hinata e Kageyama. Il DVD e Blu-ray sono stati rilasciati il 17 ottobre 2018.

La sesta tappa, The Strongest Team, che ha rappresentato il match tra la Karasuno e la Aoba Johsai e la Shiratorizawa al torneo delle finali prefettizie primaverili, è andata in scena dal 20 ottobre 2018 al 16 dicembre 2018. Colpo di scena quando ll team di produzione ha annunciato che tutti gli attori della Karasuno avrebbero lascato la produzione dopo lo spettacolo. È stato pubblicato in DVD e Blu-ray il 17 aprile 2019.

La settima tappa intitolata The Tokyo Match si è svolta dal 4 aprile 2019 al 6 maggio 2019, e ha messo in scena il match tra la Nekoma e il Fukurodani. Il DVD e il Blu-ray sono usciti il 16 ottobre 2019.

L’ottava tappa, Flight, è andata in scena dal 1° novembre 2019 al 15 dicembre 2019, con un cast tutto nuovo per la Karasuno dopo la partenza del cast precedente.

La nona tappa, The Strongest Challenger, sarebbe dovuta andare in scena dal 21 marzo 2020 al 6 maggio 2020 ma, a casua della pandemia Covid-19, si è ridotta a soli quattro spettacoli, in scena dal 21 al 22 marzo.

Infine, la decima tappa, The Dumpster Battle, è andata in scena dal 31 ottobre 2020 al 13 dicembre 2020, e si è concentrata sul match primaverile tra la Karasuno e la Nekoma.

L’anime di Haikyuu!!

Haikyuu!! – L’asso del Volley è una serie anime sportiva shōnen basata sull’omonimo manga di Haruichi Furudate. Prodotta dalla Production IG e Toho in collaborazione con la rete televisiva giapponese MBS, è composto da cinque stagioni, quattro film e cinque OVA.

L’ultima stagione dell’anime si è appena conclusa dopo 13 episodi.

Il manga di Haikyuu!!

Haikyuu!! è un manga shōnen scritto e disegnato da Haruichi Furudate. Tutta la serie viene pubblicata sulla rivista Weekly Shōnen Jump, edita da Shūeisha, da febbraio 2012 a luglio 2020. Il manga debuttò inizialmente come one-shot sulla rivista Jump NEXT!, sempre edita da Shūeisha, prima di essere serializzato come serie.

L’edizione italiana viene pubblicata dalla Star Comics a partire dal 27 novembre 2014.

Dai un’occhiata ai prodotti di Haikyuu!