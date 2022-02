Tra le uscite manga Star Comics del 23 Febbraio 2022 si segnalano le prime uscite di Cardcaptor Sakura Collectot’s Edition e di Rosen Blood (anche in edizione limitata con le cartoline in omaggio), oltre all’anime comics di My Hero Academia – The Movie – Heroes Rising.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 23 Febbraio 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice. Inoltre vi segnaliamo l’annuncio dell’edizione speciale di One Piece 100 prevista per Aprile.

Le uscite Star Comics del 23 Febbraio 2022

CARDCAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION n. 1

di Clamp

€ 9,90

Con card

Sakura Kinomoto è una vivace ragazzina che frequenta la quarta elementare a cui è stato affidato un difficile compito: deve recuperare alcune carte create da un potentissimo mago, ora disperse per la città, servendosi di speciali poteri magici e dell’aiuto di Kerberos, il custode del libro in cui queste erano sigillate. La rottura del sigillo, tuttavia, ha scatenato una maledizione che rischia di portare il mondo intero alla rovina…

La storica serie delle maestre CLAMP torna in un’imperdibile edizione di altissima qualità, estremamente fedele all’originale giapponese, con materiali rimasterizzati, pagine interne stampate con colori speciali, copertina a cinque colori con finiture dorate e delle fantastiche card da collezione in regalo che, una volta riunite, comporranno una fantastica illustrazione! Cosa state aspettando?! Non lasciatevela sfuggire!

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN n. 6

AMICI n.285

di Keiko Iwashita

€ 5,50

LA COMMEDIA SENTIMENTALE SHOJO PIÙ ATTESA ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA!

Dopo essere stata a Nyakkyland insieme a Matsunaga e aver persino dormito fuori con lui, i sentimenti di Miiko sono sempre più forti. Nel frattempo, mentre è tutta presa dai preparativi per il festival culturale, la ragazza viene a sapere dal coinquilino dei suoi trascorsi con la professoressa. La situazione si fa un po’ complicata, ma il designer si presenta comunque al festival culturale insieme a Ryo-kun…

MASHLE n. 4

TARGET n.116

di Hajime Komoto

€ 4,50

Mash ha colpito senza pietà Abyss, la seconda Zanna… Ma l’attacco di quest’ultimo, ora che la sua maschera è stata distrutta, raggiunge l’avversario con un’agilità aumentata! Nel frattempo Dot e Finn affrontano una maga da due linee. Il primo si trova in difficoltà, quand’ecco che qualcosa in lui cambia…

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING – ANIME COMICS

di Kohei Horikoshi

€ 12,00

Sulla remota isola di Nabu, all’estremo sud dell’arcipelago Giapponese, prende il via il progetto di addestramento della prossima generazione di Heroes! Deku, Bakugo e gli altri della 1-A si stanno mettendo alla prova come professionisti, offrendo aiuto alla gente dell’isola nella placida vita di tutti i giorni, ma all’improvviso si trovano ad affrontare l’attacco di alcuni Villain misteriosi. Comincia così una tremenda battaglia che vedrà opporsi la nuova generazione di Heroes e la banda di un nemico inarrestabile dotato di molteplici Quirk!

Unitevi a Midoriya e compagni e sventate la minaccia che incombe sull’isola di Nabu, in questo prezioso anime comics tutto a colori tratto dal secondo film d’animazione ispirato all’universo creato dal maestro Kohei Horikoshi!

ONE PIECE PARTY n. 7

di Ei Andoh , Eiichiro Oda

€ 4,90

Big Mom attacca Rufy che ha perso la memoria, e questo è un grosso, grossissimo guaio! Preparatevi a un settimo volume di One Piece Party decisamente ardente, come dev’essere un buon piatto di oden!

ROSEN BLOOD n. 1

GHOST n.198

€ 6,90

La giovane Stella si ritrova a lavorare come domestica in una villa dove dimorano dei bellissimi uomini sconosciuti e alquanto singolari. Questi, infatti, non mangiano mai e masticano strani cristalli. Per di più le rivolgono sguardi bramosi. Hanno così inizio le vicende, sospese tra terrore e perdizione, di una fanciulla ammaliata da misteriose creature non umane…

Si alza il sipario su un nuovo gothic fantasy romance dalla grafica ammaliante e suggestiva che ha come palcoscenico un’oscura e insidiosa magione!

Il primo volume è disponibile anche in una straordinaria uscita a tiratura limitata contenente tre esclusive cartoline in omaggio! Potete prenotarne una copia in libreria, fumetteria e negli store online.

SOLO LEVELING n. 6

MANHWA n.79

di Chugong , DUBU(REDICE STUDIO)

€ 8,90

ARRIVA DALLA COREA LA NUOVA SPETTACOLARE FRONTIERA DEI WEBCOMIC! SIETE PRONTI A SALIRE DI LIVELLO?

Contattato dalla gilda Tigre Bianca, che ha intuito il suo potenziale, Jinwoo Sung riceve una proposta di collaborazione decisamente allettante. Cosa sceglierà di fare?! Sarà poi il turno di affrontare un dungeon molto particolare, in quella che si preannuncia un’impresa diversa da tutte le altre: la quest per cambiare classe!

SUPER DRAGON BALL HEROES – BIG BANG MISSION!!! n. 1

di Yoshitaka Nagayama

€ 4,50

Trunks e la Pattuglia Temporale sono partiti alla ricerca di Toki Toki versione God Bird, ma quest’ultimo viene preso di mira dalle Divinità della Distruzione in quanto “uccello del malaugurio” che porterà all’estinzione tutti gli universi. Intorno a Toki Toki si scatena lo scontro, finché non compare un uomo…! Comincia la battaglia che deciderà il destino di tutti gli universi!

Ecco a voi la saga che è l’anello di congiunzione tra Super Dragon Ball Heroes: Missione nell’Oscuro Mondo Demoniaco e Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission!!. Che l’esperimento abbia inizio!

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n. 2

STAR COLLECTION n.25

di Nakaba Suzuki

€ 25,80

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo qualcosa cambia… e comincia così una grande avventura, ora raccolta in un pack imperdibile.

Contiene “The Seven Deadly Sins” voll. 7-12.

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n. 2

BOX VUOTO

COFANETTO n.2

di Nakaba Suzuki

€ 3,50

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 33

TURN OVER n.256

di Mizuho Kusanagi

€ 4,50

UN’INCREDIBILE AVVENTURA FANTASY ACCLAMATA IN TUTTO IL MONDO

Yona, a cui è stato vietato di avere contatti con Hak e i Quattro Draghi, chiede un incontro con Suwon, ma le viene negato. Una notte decide perciò di uscire di nascosto dalla sua camera e si dirige nello studio privato del re, ma quando si trova davanti a lui non riesce a parlare. Nel frattempo, è stato deciso che i Quattro Draghi parteciperanno a un’esercitazione militare…