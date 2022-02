Anche la Suicide Squad chiude i battenti a Maggio

La DC ha annunciato i suoi fumetti in uscita a Maggio, e con essi la notizia che la serie Suicide Squad chiude con il numero # 15 in uscita proprio all’inizio del mese. La notizia arriva poco dopo che lo scrittore Tim Sheridan ha annunciato che anche la serie in corso di Teen Titans Academy si sarebbe conclusa a Maggio, sempre con il suo 15° numero.

Le due serie stanno peraltro per incrociarsi, insieme a The Flash, nel crossover “War on Earth-3” in uscita il mese prossimo.

La serie attuale di Suicide Squad, che ha raccontato le gesta della squadra guidata da Peacemaker sotto la supervisione di Amanda Waller, apparentemente si chiude con la squadra che cerca di scappare dal giogo del loro spietato supervisore, la quale ha sempre la possibilità di far esplodere le cariche esplosive impiantate nelle loro teste.

L’ultimo numero sarà disegnato dall’artista originale di questa serie Eduardo Pansica, con l’aiuto di Julio Ferreira e Dexter Soy. Dennis Hopeless, che ha iniziato a co-scrivere il titolo con i prossimi numeri crossover di “War on Earth-3” da Suicide Squad # 13 di marzo insieme allo scrittore originale della serie Robbie Thompson, scriverà da solo gli ultimi due numeri.

Rilanciata come parte dell’era “Infinite Frontier” della DC all’inizio del 2021, questa serie di Suicide Squad è stato il settimo volume del franchise, ma il primo con Peacemaker tra i protagonisti, senza dubbio legato all’interpretazione di John Cena del personaggio nel film The Suicide Squad: Missione Suicida e nella serie di successo The Peacemaker, che si è appena conclusa su HBOMax guadagnandosi il rinnovo per una seconda stagione.

Mentre la serie in corso di Suicide Squad si chiude a breve, la DC ha in realtà un’altra serie in stile Suicide Squad in corso contemporaneamente chiamata Task Force Z. L’editore ha anche lanciato una serie di miniserie di Suicide Squad attraverso la sua impronta Black Label per adulti.