Eternals: data e dettagli dell’edizione home video

Eternals, il film di Chloé Zhao che ha introdotto nel Marvel Cinematic Universe un team di dieci nuovi superoi “divini” mai visti prima sullo schermo, è disponibile dal 15 febbraio, in Blu-Ray, DVD e Edizione Limitata 4K UHD Steelbook. I formati Blu-Ray e 4K UHD Steelbook, inoltre, sono corredati di tanti contenuti extra da non perdere, tra cui quattro scene eliminate, gli approfondimenti inediti con il cast e i filmmaker e il commento audio della regista Chloé Zhao.

Eternals (qui la nostra recensione del film) segue un gruppo di eroi sovrumani che ha protetto la Terra fin dall’alba dell’umanità. Quando mostruose creature chiamate Devianti, ritenute scomparse da tempo, ritornano misteriosamente, gli Eterni devono riunirsi per difendere l’umanità ancora una volta.

Il cast del film (qui le dichiarazioni dalla conferenza stampa) comprende Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell’umanità; Richard Madden, che interpreta l’onnipotente Ikaris; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Brian Tyree Henry, che interpreta l’intelligente inventore Phastos; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh. Kit Harington interpreta Dane Whitman, mentre Salma Hayek interpreta la leader saggia e spirituale Ajak e Angelina Jolie veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena.

Eternals: i dettagli tecnici dell’edizione home video

CONTENUTI EXTRA*

Commento audio – Per rivedere il film con il commento audio della regista Chloé Zhao e dei Visual Effects Supervisor Stephane Ceretti e Mårten Larsson.

Immortalati – Con gli Eterni la fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel si proietta direttamente nel Cosmo. Questo approfondimento trasporta i fan dietro le quinte del film per comprendere i motivi che hanno supportato l’ingresso del nuovo gruppo di eroi immortali nell’MCU.

Percorsi di vita – Eternals rappresenta il più grande e variegato gruppo di Super Eroi all’interno di un singolo film. Questo estratto mostra le reazioni dei protagonisti quando hanno scoperto di essere parte del cast e l’immediato spirito di squadra esploso nel momento in cui hanno indossato i costumi.

Gag – Alcuni degli imprevisti più esilaranti vissuti dal cast e dai filmmaker.

Scene tagliate:

Gravità – Phastos e Jack hanno una conversazione che porta a un punto di svolta;

Nostalgia – Sprite e Makkari riflettono sul genere umano mentre osservano le rovine di Babilonia;

Film – Gilgamesh e Kingo discutono di film mentre attraversano il Rio delle Amazzoni con il resto del team;

Chiacchierata – Sprite si scontra con Dane nel museo a proposito delle sue interazioni con Sersi.

*I contenuti extra potrebbero variare in baso al formato

SPECIFICHE TECNICHE

Durata: 156 minuti circa

Rating: Per tutti

Aspect Ratio: 2.39:1

Audio: 4K UHD: Inglese Dolby Atmos 7.1.4; Italiano, Tedesco, Francese Dolby Digital Plus 7.1; Spagnolo DTS Digital Surround 5.1; Inglese audio descrittivo Dolby 2.0.

Blu-Ray: Italiano Dolby Digital Plus 7.1; Inglese DTS-HD MA 7.1; Spagnolo DTS Digital Surround 5.1.

DVD: Italiano, Inglese e Tedesco Dolby Digital 5.1;

Sottotitoli:

4K UHD: Italiano, Tedesco, Inglese per non udenti, Danese, Finlandese, Norvegese, Svedese, Francese, Olandese, Spagnolo.

Blu-Ray: Italiano, Spagnolo, Inglese per non udenti.

DVD: Italiano, Inglese per non udenti e Tedesco.