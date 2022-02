Tokyo Ghoul: ecco le nuove Pop Figure della fiera Funko

Dopo una nuova ondata di Boruto, adesso viene presentata una nuova collezione di Pops di Tokyo Ghoul, la prima vera dal 2018.

Sembra che Funko stia usando il suo evento Funko Fair 2022 per riportare indietro alcuni franchise di anime che non vedevano uscite di personaggi pop da anni.

Ispirata alla serie Tokyo Ghoul: re del 2018, la nuova ondata di Funko Pops include:

Haise Sasaki (Ken Kaneki);

Kuki Urie;

Saiko Yonebayashi;

Tooru Mutsuki

I preordini per tutte queste figure Pop sono disponibili adesso su Amazon. Un’esclusiva Haise Sasaki luminescente è disponibile anche su Sure Thing Toys. L’esclusiva Shirazu Specialty Series è disponibile su The Mighty Hobby Shop.

Come riportato, i nuovi Tokyo Ghoul: re Funko Pops sono stati rilasciati come parte dell’evento Funko Fair 2022, che si svolgerà dal 15 al 18 febbraio.

Tokyo Ghoul: l’anime e il manga

Per quanto riguarda Tokyo Ghoul, al momento non c’è una serie anime in corso, ma i fan sono ancora fiduciosi.

Tokyo Ghoul è stato originariamente creato da Sui Ishida per Weekly Young Jump di Shueisha nel 2011.

La storia segue Ken Kaneki, un giovane studente universitario a cui, in seguito a un incidente, vengono trapiantati gli organi di un ghoul. Il mondo di Kaneki è pieno di Ghoul, esseri che mangiano gli umani, e vivono in segreto tra essi. Dopo essere sopravvissuto a questo attacco, si sveglia e si rende conto che lui stesso è diventato un ghoul a causa di un intervento chirurgico che ha impiantato organi dal ghoul che lo ha attaccato. Per vivere una vita in qualche modo normale, Kaneki ha bisogno di mangiare carne umana per sopravvivere. Fortunatamente viene accolto da un gruppo di ghoul al caffè Anteiku, che lo aiutano a reintegrarsi nella società.