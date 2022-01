Le novità annunciate da Disney+ per Febbraio 2022 attraverso i canali social prevedono, tra le altre cose, l’esordio della serie Pam & Tommy con Lily Allen e Sebastian Stan, le nuove stagioni di Black-ish e Grown-ish, oltre agli speciali che raccontano il dietro le quinte di Hawkeye, Eternals e The Book of Boba Fett (che si concluderà il 9 febbraio).

Inoltre arriva la seconda parte dell’ultima stagione di The Walking Dead e The King’s Man: Le Origini, a poco più di un mese dalla sua uscita cinematografica. Vediamo quindi di seguito le novità Disney+ di Febbraio 2022 in ambito di serie TV, speciali e documentari, film e serie animate.

Le serie TV Disney+ di Febbraio 2022

Pam & Tommy [18+] – 2 Febbraio

Lily James e Sebastian Stan sono Pam & Tommy, una Serie Originale Star, disponibile dal 2 Febbraio in esclusiva su #DisneyPlus.

La serie ripercorre le vicende che hanno coinvolto la star di Baywatch Pamela Anderson e il batterista dei Motley Crue Tommy Lee in seguito alla diffusione di un loro video intimo nel 1998, agli albori di internet.

Black-ish – Stagione 7 – 2 Febbraio

Grown-ish – Stagione 3 – 9 Febbraio

Our Kind of Peaple – Stagione 1 – 16 Febbraio

What We Do in the Shadows – Stagione 3 – 16 Febbraio

The Walking Dead [18+] – Stagione 11, Parte 2 – 21 Febbraio

Gli speciali e i documentari Disney+ di Febbraio 2022

Torn – L’Ascesa dei Ricordi [12+] – 4 Febbraio

Marvel Studios Assembled – The Making of Hawkeye – 9 Febbraio

Superstar – Speciale Whitney Houston – 9 Febbraio

Marvel Studios Assembled – The Making of Eternals – 16 Febbraio

BLACKPINK il Film [12+] – 16 Febbraio

Disney Gallery – Star Wars: The Book of Boba Fett – 16 Febbraio

The Real Black Panther – Speciale Nat Geo – 18 Febbraio

Airport Fiumicino – Stagione 8 di Airport Security – 23 Febbraio

Maya: Misteri Sepolti – 25 Febbraio

Everest: Missione Fatale – 25 Febbraio

I film Disney+ di Febbraio 2022

Winnie The Pooh: L’Avventura di San Valentino – 9 Febbraio

The French Dispatch [16+] – 16 Febbraio

Il Meraviglioso Inverno di Topolino – 18 Febbraio

The King’s Man – Le Origini [16+] – 23 Febbraio

Mr. & Mrs. Smith – 25 Febbraio

Le serie animate Disney+ di Febbraio 2022

Bob’s Burgers – Stagione 10 – 2 Febbraio

Topolino – La Casa del Divertimento – Stagione 1 – 4 Episodi – 2 Febbraio

Puppy Dog Pals – Stagione 4 – Nuovi episodi – 9 Febbraio

Peppa Pig – Stagione 8 – 16 Febbraio

La Famiglia Proud: Più Forte e Orgogliosa [6+] – 23 Febbraio

I Griffin – Stagione 18 – 23 Febbraio

PJ Masks – Stagione 5 – 4 Episodi – 23 Febbraio