The King’s Man dal 23 febbraio su Disney+

The King’s Man – Le Origini, il film di Matthew Vaughn tratto dai fumetti di Mark Millar e Dave Gibbons, arriva in streaming in Italia su Disney+ il 23 febbraio.

Il film funge da prequel alle due precedenti pellicole, Kingsman – Secret Service e Kingsman – Il Cerchio d’Oro, entrambe sempre dirette da Matthew Vaughn e tratte dalla miniserie The Secret Service, scritta da Mark Millar e disegnata da Dave Gibbons originariamente pubblicata per l’etichetta Icon della Marvel nel 2012.

Il nuovo film esplora le origini della famigerata agenzia di spionaggio, le cui radici risalgono alla prima guerra mondiale, e vede come protagonista Ralph Fiennes, affiancato da un folto numero di attori di primo piano come Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou, Charles Dance.

Nel raccontare cosa lo ha spinto ad accettare il ruolo in questa pellicola, Fiennes ha dichiarato:

Inizialmente, era il dramma del personaggio. Interpreto Orlando, il duca di Oxford. È un pacifista… Apprendiamo in seguito che è stato lui stesso in guerra. Ha ricevuto medaglie per il coraggio, ma in realtà è profondamente contrario alla guerra. La tensione si instaura con suo figlio Conrad, interpretato brillantemente da Harris. [Orlando] non sopporta l’idea che dovrebbe andare in guerra e perdere la vita in qualsiasi conflitto. Crede che ci siano altri modi per combattere il male nel mondo oltre ad andare in guerra. Quel dramma proposto da Matthew [Vaughn], quel dramma padre-figlio, è il centro del film.

Oltre a tutto ciò c’è un contorno meraviglioso, come un grande combattimento con la spada alla fine del film. Ho sempre amato il combattimento scenico con la spada. Adoro i film in cui il combattimento con la spada è stato al centro, come I duellanti di Ridley Scott. Ho adorato guardare quei vecchi Basil Rathbone, Errol Flynn, Robin Hood e la loro genialità… Quegli attori degli anni ’30 e ’40 sapevano davvero cosa fare con la spada. Quindi è stato un bel regalo alla fine del film.