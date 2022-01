Romics annuncia l’apertura dei biglietti per la Fiera di Aprile

Romics – il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games della Fiera di Roma annuncia di aver aperto la biglietteria per la XXVIII edizione che si terrà dal 7 al 10 aprile.

È partita la vendita dei biglietti per partecipare alla XXVIII edizione della kermesse romana: quattro giorni imperdibili per immergersi in tutti i mondi della creatività, dal fumetto all’illustrazione, dalla narrativa al cinema con le novità del settore, le case editrici, le fumetterie, i collezionisti, i gadget, i videogiochi e gli imperdibili incontri con autori, editori, influencer e talent.

I biglietti sono limitati e nominativi, acquistabili solo ed esclusivamente online su www.romics.it o presso i rivenditori autorizzati Vivaticket. Tutti al Romics quindi dal 7 al 10 aprile 2022!

INFORMAZIONI IN BREVE

Quando: da giovedì 7 aprile a domenica 10 aprile 2022 dalle ore 10:00 alle 20:00.

Dove: Fiera Roma, Via Portuense 1645, 00148 Roma

Organizzatori: Fiera Roma e ISI Urb

Aggiornamenti:

www.romics.it

https://www.facebook.com/RomicsOfficial

https://www.instagram.com/romicsofficial

Contatti:

Mail: info@romics.it; Tel: 06.93956069/ 06.9396007

La storia di Romics

Nel 2001 nasce a Roma, nel vecchio polo Fieristico, in via Cristoforo Colombo, Romics – il Festival del Fumetto, dell’Animazione, e dei Videogiochi sotto la direzione artistica di Luca Raffaelli che, dall’edizione 2012 lascia il posto a Sabrina Perucca. Dal 2013, oltre alla classica edizione autunnale di inizio ottobre, la manifestazione ha anche un’edizione primaverile, che si tiene in aprile, nel nuovo polo Fieristico romano, raddoppiando quindi l’appuntamento annuale.

Tra i Romics d’Oro delle passate edizioni citiamo: Albert Uderzo, Milo Manara, Monkey Punch, creatore del fumetto Lupin III, Yoichi Takahashi, autore di Capitan Tsubasa (Holly e Benji); Sergio Bonelli, storico editore del fumetto italiano e sceneggiatore; Giancarlo Berardi, (Ken Parker, Julia); Eddie Campbell (From Hell); Alfredo Castelli (Martin Mystère); Vittorio Giardino (No Pasaran, Jonas Fink, Max Fridman); Carlos Gomez (Dago); Francisco Solano Lopez, autore de L’Eternauta; Giovanni Ticci (Tex); Robin Wood (Dago, Merlin, Savarese); Leo Ortolani (Rat-Man); Giorgio Cavazzano; Tsukasa Hōjō (Occhi di gatto, City Hunter); Massimo Rotundo (Tex).