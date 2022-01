Moon Knight – una nuova Promo Art mostra il costume del protagonista interpretato da Oscar Isaac

In occasione del D23 Expo, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato per la piattaforma di streaming Disney+ ambientata all’interno del Marvel Cinematic Universe una Serie TV incentrata su uno dei personaggi più amati dai fan Marvel, e cioè: Marc Spector/Moon Knight. La serie è in programma per debuttare il 30 Marzo 2022.

Nelle ultime ore sono arrivate online una nuova Promo Art che mostra più da vicino il costume del protagonista, e un’altra immagine sempre facente sempre parte del merchandise ufficiale delle magliette dedicate alla Serie TV.

Di seguito la Promo Art e le magliette del merchandise:

Moon-Knight – I dettagli della serie TV

La serie di Moon Knight, è scritta da Jeremy Slater (The Umbrella Academy) e Beau DeMayo (The Witcher) e diretta dai registi indie Justin Benson e Aaron Moorhead (The Endless, Synchronic) e dal regista egiziano Mohamed Diab (Cairo 678, Clash), vedrà nel cast Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Le riprese dello show sono iniziate a Maggio del 2021, e si sono tenute principalmente nella città di Budapest.

Acquista il Fumetto Moon Knight: Lunatico!