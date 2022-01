Eternals: un fumetto online svela la guerra dei 500 anni

A sorpresa la Marvel ha pubblicato sulla sua app Marvel Unlimited un fumetto online in sette episodi che amplia e dettaglia gli eventi accennati in Eternals, il film appena rilasciato su Disney+.

Questo progetto segna anche l’inizio di una collaborazione tra la casa editrice e WEBTOON, la piattaforma di fumetti online coreana che conta una media di 72 milioni di utenti attivi al mese, che pubblicherà la serie anche nei paesi dove non è presente Marvel Unlimited.

Eternals: The 500 Year War è una storia caratterizzata da una fortissima componente multiculturale. Nei sette episodi che la compongono, infatti, gli Eterni si ritrovano ad interagire con varie culture umane nel corso dei secoli, nel corso della loro millenaria guerra contro i Devianti.

La versione dei personaggi che appare nel fumetto online è chiaramente quella del Marvel Cinematic Universe, non quella dell’attuale serie Eternals di Kieron Gillen e Esad Ribic inserita nella continuity del Marvel Universe a fumetti.

Ogni numero è stato realizzato da un differente team creativo internazionale, composto da scrittori e artisti provenienti da quel paese specifico in cui viene ambientata la storia di quel particolare episodio. I team creativi reclutati includono gli sceneggiatori Dan Abnett, Aki Yanagi, Jongmin Shin, Ju-Yeon Park, David Macho, Rafael Scavone, Yifan Jiang, nonché i disegnatori Geoffo, Rickie Yagawa, Do Gyun Kim, Magda Price, Marcio Fiorito e Gunji. Tra i coloristi troviamo invece Matt Milla, Carlos Macias, Fernando Sifuentes, Pete Pantazis e Felipe Sobreiro.

L’Editor-in-Chief della Marvel, C.B. Cebulski, ha dichiarato

“Portare Eternals: The 500 Year War su Marvel Unlimited aprirà le porte ai nostri team creativi internazionali per raccontare storie molto più personali ambientandole nelle loro terre d’origine. Queste storie abbattono anche i confini e forniscono ai fan entusiasmo oltre ogni immaginazione con questi personaggi diversi e multiculturali”.

Eternals: The 500 Year War sarà un fumetto online nel formato Infinity Comic lanciato dalla Marvel all’interno della app Marvel Unlimited, che prevede uno svolgimento continuo in verticale della storia, pensato appositamente per la lettura su smartphone o tablet. Al momento non è prevista una pubblicazione cartacea anche se, nonostante questo formato particolare, alcuni degli Infinity Comic già usciti verranno ristampati anche in versione cartacea, come il prologo alla miniserie Amazing Fantasy di Kaare Andrews che sarà incluso nella raccolta in volume, oppure i primi quattro episodi di X-Men Unlimited di Jonathan Hickman e Declan Shalvey che saranno pubblicati nello speciale X-Men Unlimited: Latitude a marzo.