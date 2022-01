Eternals: le prime scene eliminate

Mercoledì 12 gennaio Eternals, il film Marvel Studios diretto dal premio Oscar Chloé Zhao, farà il suo esordio su Disney+. Con la pellicola arriveranno sul servizio di streaming anche una serie di extra e contenuti speciali, ma già da adesso alcune scene eliminate di Eternals stanno venendo diffuse attraverso i social e vari siti.

Nella prima di queste scene, diffusa da IGN, ambientata all’inizio del film, vediamo Sprite chiacchierare con Dane Whitman nel museo, in attesa che Sersi finisca la sua lezione. La giovane Eterna racconta al ragazzo molti particolari della loro storia, tra cui il fatto che i fossili di smilodonti siano in realtà di Devianti (cosa che rende più esplicita attraverso una delle sue illusioni prima di incontrare Dane), o che la dea greca Atena è in realtà la sua simile Thena. Sprite fa anche una riflessione sul fatto che gli umani siano al vertice delle forme di vita del pianeta grazie alla loro struttura sociale, fondata su elementi immateriali come le religioni, le nazioni o il denaro, tutte illusioni come quelle che crea lei.

La discussione si sposta poi sulla relazione tra Sersi e Dane, e Sprite avverte il ragazzo che sua “zia” non ha ancora superato la rottura con il suo ex, avvenuta un secolo fa, il quale poteva volare addirittura volare. Dane è però convinto che siano tutte storie dettate dalla diffidenza della “ragazzina” nei suoi confronti, che sta frequentando la sua figura materna.

Nella seconda scena delle scene eliminate di Eternals, pubblicata da Thrillist, troviamo ancora Sprite, stavolta affiancata da Makkari, che ripensa ai tempi dell’antica Babilonia, ora completamente rasa al suolo. La discussione con l’Eterna sordomuta si sposta su valore che la razza umana dà alla sua cultura, periodicamente distrutta, ma Makkarri sottolinea come gli umani siano comunque meritevoli di salvezza: sono riusciti a sconfiggere Thanos e a riportare in vita metà universo grazie solo alla speranza, alla perseveranza e alla loro capacità di sacrificarsi per coloro che amano.