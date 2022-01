Con la conclusione di Hawkeye il 22 dicembre si è chiuso un 2021 ricchissimo di proposte del Marvel Cinematic Universe, in cui si sono viste ben 4 quattro serie live-action, una serie animata e quattro film cinematografici (cinque contando anche Venom: La Furia di Carnage), tutto questo senza contare i vari speciali e documentari come Assembled, Legends e simili pubblicati su Disney+.

Ora però per la prima volta il calendario è vuoto fino ad Aprile, visto lo slittamento dell’uscita di Morbius. Ma quando vedremo Moon Knight e She-Hulk su Disney+?

Nel corso dello scorso Disney+ Day, il 12 novembre, sono stati proposti alcuni filmati delle due serie, facendo intendere che erano quasi pronte per essere trasmesse (d’altra parte avevano iniziato le riprese in contemporanea).

In teoria la prossima serie Marvel ad essere diffusa su Disney+ doveva essere Ms. Marvel, che originariamente era prevista anche prima di Hawkeye. La serie con protagonista è però l’unica che ha ricevuto una data di uscita, per quanto approssimativa: estate 2022.

Sarà quindi una tra Moon Knight o She-Hulk ad inaugurare il 2022 Marvel su Disney+. Un’indicazione abbastanza precisa può arrivare dall’uscita programmata dei vari volumi di ristampe da parte della Marvel Comics in America.

Il volume Marvel-Verse: Moon Knight, che raccoglie varie storie adatte ad introdurre il personaggio ai nuovi lettori, è previsto in uscita ai primi di Marzo, mese in cui sono previste anche le raccolte dei cicli narrativi di Jeff Lemire e Greg Smallwood e di Brian Michael Bendis e Alex Maleev.

Ha senso pensare quindi che la serie sia in arrivo negli stessi giorni su Disney+. A quanto pare la Disney preferisce non sovrapporre il rilascio di prodotti Marvel e prodotti Star Wars, e con la conclusione di The Book of Boba Fett a metà febbraio si dovrebbe attendere poco per l’arrivo della serie dedicata al Cavaliere Lunare.

Alla stessa maniera, l’uscita programmata a metà aprile di un volume Omnibus dedicato a She-Hulk, che raccoglie tutte le storie scritte da Peter David, fa presupporre che Moon Knight sarà seguita a strettissimo giro di posta dalla serie dedicata alla Gigantessa di Giada. che dovrebbe estendersi fino a maggio.

In estate quindi sarebbe la volta di Ms. Marvel, probabilmente alla conclusione di un’altra serie di Star Wars, ovvero l’attesissima Obi-Wan Kenobi.