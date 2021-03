Con WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, che sarà reso disponibile tra una settimana, il Marvel Cinematic Universe si sta espandendo sempre più.

Oltre a molti film e show Disney+ all’orizzonte a breve termine, ci sono anche innumerevoli progetti in varie fasi di sviluppo o pre-produzione.

Due delle novità più attese in questo senso sono She-Hulk e Moon Knight, due serie che faranno il loro debutto su Disney+, molto probabilmente il prossimo anno.

Durante un’intervista concessa a The Companion, Kevin Feige presidente dei Marvel Studios ha fornito diversi aggiornamenti sullo stato di produzione dei prossimi progetti cinematografici e televisivi dei Marvel Studios, cui tra l’altro per l’appunto confermando che le riprese di She-Hulk e Moon Knight inizieranno nelle prossime settimane:

“Il 19 marzo, come sapete, debutterà The Falcon and the Winter Soldier. L’11 giugno sarà la data di debutto di Loki e, naturalmente, subito dopo, avremo la nostra prima serie animata, che è quella di What If …?. Stiamo finendo Ms. Marvel in questi giorni e attualmente stiamo anche girando Hawkeye. Tra poche settimane, partiremo con She-Hulk, e una settimana dopo, o giù di lì, avvieremo anche le riprese di Moon Knight, oltre ovviamente ai nostri Film“.