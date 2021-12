I nuovi anime su Netflix a Gennaio 2022 includono la seconda parte di DOTA: Dragon’s Blood e la terza parte di Shaman King.

Arriva inoltre The Orbital Children (Chikyūgai Shōnen Shōjo), opera di fantascienza scritta e diretta da Mitsuo Iso — talentuoso animatore noto non solo per Denno Coil, ma anche per aver lavorato a titoli del calibro di Memories, Ghost in the Shell e The End of Evangelion.

Seguono i nuovi anime su Netflix a Gennaio 2022; qui le altre novità del mese.

I nuovi anime su Netflix a Gennaio 2022

DOTA: DRAGON’S BLOOD BOOK 2

18 Gennaio 2022

Libro 2 in arrivo il 18 gennaio

Ideato dallo sceneggiatore di “X-Men – L’inizio” e “Thor” Ashley Miller.

In questo fantasy epico tratto dal gioco online, un Cavaliere del Drago tormentato ma coraggioso deve usare il potere che è in lui per fermare un pericoloso demone.

SHAMAN KING STAGIONE 1 PARTE 3

13 Gennaio 2022

Il nuovo adattamento animato di Shaman King è in onda dal 1 Aprile 2021 in Giappone e adatterà la storia completa del manga originale.

Joji Furuta (The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments) dirige la serie presso lo studio Bridge (Fairy Tail, The Royal Tutor) su sceneggiature di Shoji Yonemura (Pokémon, Born to be on air).

Satohiko Sano (Talentless Nana) cura il character design, mentre Yuki Hayashi (My Hero Academia, Haikyu!!) compone la colonna sonora.

Il destino del mondo è in equilibrio precario e il medium Yoh Asakura partecipa all’epico torneo Shaman Fight, gareggiando contro altri sciamani nel tentativo di diventare l’onnipotente Shaman King mentre affronta un rivale con intenti distruttivi.

THE ORBITAL CHILDREN

28 Gennaio 2022

Nel 2045 due bambini nati sulla Luna e tre provenienti dalla Terra cercano di sopravvivere quando rimangono bloccati in seguito a un incidente avvenuto nella loro stazione spaziale.

The Orbital Children esordisce Dal 28 gennaio, solo su Netflix.