Tra le novità su Netflix Italia a Gennaio 2022 troviamo le prime tre stagioni di Manifest (in attesa della quarta conclusiva), la stagione 12 di The Big Bang Theory e la stagione 3 di Snowpiercer.

Seguono, quindi, le novità su Netflix Italia a Gennaio 2022.

01/01

Incastrati

Due sfortunati tecnici della TV si ritrovano per caso sulla scena di un delitto e per evitare di essere sospettati finiscono per mettersi sempre più nei guai.

Con: Salvo Ficarra, Valentino Picone, Anna Favella

Manifest Stagioni 1-3

The Big Bang Theory Stagione 12

The Good Doctor Stagione 4

Sicario

03/01

Bad Boys For Life

05/01

4 Metà

Questa commedia romantica esplora il concetto delle anime gemelle attraverso le storie parallele di quattro single.

Con: Ilenia Pastorelli, Matilde Gioli, Giuseppe Maggio

Doctor Sleep

07/01

Mother/Android

In un mondo postapocalittico scosso da una violenta rivolta di androidi, una giovane incinta e il suo compagno cercano disperatamente di mettersi in salvo.

Con: Chloë Grace Moretz, Algee Smith, Raúl Castillo

14/01

After Life Stagione 3

18/01

DOTA: Dragon’s Blood Libro 2

19/01

Too Hot to Handle Stagione 3

20/01

Il trattamento reale

La parrucchiera newyorkese Izzy è assunta alle nozze di un affascinante principe, ma quando tra loro scocca la scintilla vincerà l’amore o il dovere?

Con: Laura Marano, Mena Massoud, Chelsie Preston Crayford

21/01

Ozark Stagione 4 Parte 1

Monaco: sull’orlo della guerra

Alla tesa Conferenza di Monaco del 1938, ex amici che ora lavorano per governi in opposizione diventano loro malgrado spie allo scopo di svelare un segreto nazista.



25/01

Snowpiercer Stagione 3

28/01

Getting curious with Jonathan Van Ness