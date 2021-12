Marvel celebra la Fase 2 con una serie di variant cover!

Dopo le variant dedicate alla Fase 1, la Marvel celebra la Fase Due di film del Marvel Cinematic Universe inaugurando una nuova serie di copertine alternative che coinvolgerà gran parte dei titoli del suo parco testate nel mese di marzo.

Trovate tutte le cover rilasciate dal sito ufficiale dell’editore nella galleria d’immagini sottostante.

I sei film presi in causa per l’iniziativa sono Iron Man 3 (2013) di Shane Black, Thor: The Dark World (2013) di Alan Taylor, Captain America: The Winter Soldier (2014) dei fratelli Anthony e Joe Russo, Guardians of the Galaxy (2014) di James Gunn, Avengers: Age of Ultron (2015) di Joss Whedon e Ant-Man (2015) di Peyton Reed, omaggiati rispettivamente dai fumettisti superstar Alexander Lozano (Iron Man #18), Ryan Stegman (Thor #23), Declan Shalvey (Captain Carter #1), Skan (Avengers Forever #4), Valerio Schiti (Captain America/Iron Man #5) e David Nakayama (Avengers #54).

Globalmente, la Fase 2 ha guadagnato più di cinque miliardi di dollari. È iniziata subito dopo il primo The Avengers, nel 2013, e si è conclusa nel 2015 col capitolo introduttivo di Ant-Man.

Fra gli attori principali dei vari lungometraggi compresi in questa era dei Marvel Studios figurano volti noti dei precedenti film quali Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor) e Chris Evans (Captain America), ma anche new entry del calibro di Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Aaron Taylor Johnson (Quicksilver), Paul Bettany (Visione), Chris Pratt (Star Lord), Zoe Saldana (Gamora), Josh Brolin (Thanos) e Paul Rudd (Ant-Man).

Attualmente, gli studi cinematografici con a capo Kevin Feige sono arrivati alla cosiddetta Fase 4, che per la prima volta nella storia dell’MCU ha integrato il settore televisivo grazie alla piattaforma streaming Disney+.

Dopo continui rinvii causa pandemia, la Fase 4 è ufficialmente cominciata a gennaio 2021 sul piccolo schermo con la serie WandaVision, ed è poi proseguita con The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Black Widow, What If…?, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, The Eternals, Hawkeye e Spider-Man: No Way Home.

Fra le uscite future più importanti si segnalano le serie su Moon Knight, She-Hulk, Ms. Marvel e Ironheart, che introdurranno per la prima volta ai fan le versioni live action degli omonimi supereroi dei fumetti, e i blockbuster Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) di Sam Raimi, Thor: Love and Thunder (2022) di Taika Waititi, Black Panther: Wakanda Forever (2022) di Ryan Coogler, The Marvels (2023) di Nia DaCosta e Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) di Peyton Reed.

Sono in lavorazione anche i reboot di Fantastic Four, del regista degli ultimi Spider-Man Jon Watts, e Blade, che stavolta avrà il volto del premio Oscar Mahershala Ali.

Tra le pellicole non ufficializzate, invece, c’è anche un quarto Captain America imperniato sull’ex Falcon Anthony Mackie, promosso a nuova Sentinella della Libertà nella già citata The Falcon and the Winter Soldier.

Per ciò che concerne le uscite a fumetti, potrebbe interessarvi l’esordio della nostra Mirka Andolfo come scrittrice Marvel che avverrà col nuovo one-shot dedicato al brand Women of Marvel.

Il leggendario Larry Hama, invece, farà il suo ritorno su Wolverine con una storia inedita ambientata nel periodo in cui l’artigliato canadese girava per le strade di Madripoor con l’alias del Guercio.

Vi piacciono i film del MCU? Allora recuperatevi l’edizione grimorio di Infinity War contenente la Trilogia dell’Infinito di Jim Starlin!