Tra le uscite Star Comics del 22 Dicembre 2021 troviamo il volume 15 di Dragon Ball Super e il 77 di Gintama — l’ultimo della serie di Hideaki Sorachi.

Debutta, per la linea Astra, il fumetto basato sul videogame Immortals Fenix Rising di Ubisoft.

Seguono, dal sito web ufficiale dell’editore, le uscite Star Comics del 22 Dicembre 2021; qui le novità previste per Gennaio e qui quelle per Febbraio 2022.

Le uscite Star Comics del 22 Dicembre 2021

DRAGON BALL SUPER n.15

di Akira Toriyama , Toyotaro

€ 4,50

Dopo aver perfezionato la Quintessenza dell’Istinto, Goku ha messo Molo con le spalle al muro, ma il nemico acquisisce l’ambito potere attraverso quello di Merus, conservato nella mano sinistra che gli era stata recisa. Come farà Goku a fronteggiare la potenza di un dio?!

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI n.2

di Koji Inada , Riku Sanjo , Yuji Horii

€ 9,00

Seguendo la volontà di Avan, Dai e Popp intraprendono il loro avventuroso viaggio. Nonostante siano diretti al regno di Romos, si perdono nella foresta delle tenebre, dove vengono salvati da Maam, che spara magie con una strana pistola. Nel frattempo, su ordine di Hadler, la mano del re delle bestie Crocodyne incombe su di loro…

FAIRY TAIL COLLECTION n. 6

di Hiro Mashima

€ 25,80

Ritornano le mirabolanti avventure della gilda più scatenata della storia dei manga, per la prima volta raccolta in undici pratici ed eleganti cofanetti. Il miglior modo per recuperare un’opera… magica!

Contiene “Fairy Tail” voll. 31-36.

GINTAMA n.77

di Hideaki Sorachi

€ 6,90

Mentre il gruppo di Gintoki lotta disperatamente per strappare Utsuro dalle grinfie della setta della Luce Stellare, gli abitanti di Edo, facendosi scudo a vicenda, non arretrano di un passo davanti agli attacchi del nemico. Il corpo di Utsuro si avvicina al completamento… Che ne sarà dei destini di Edo e dei Tuttofare?! Un ultimo, scoppiettante, corposissimo volume – corredato di due imperdibili mini poster a colori – per salutare i più assurdi, folli, demenziali “eroi” che la mente di un mangaka (gorilla) potesse mai partorire!

GINTAMA LIMITED n.77

di Hideaki Sorachi

€ 6,90

Per celebrare questo importante e sudato traguardo, sarà disponibile anche una speciale edizione con all’interno un mini shikishi in omaggio! Potete richiederla in libreria, fumetteria e negli store online.

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN n. 5

di Keiko Iwashita

€ 5,50

Durante le vacanze estive, Matsunaga-san si convince per errore che Miiko e il loro coinquilino Ryo-kun stiano uscendo insieme! Per fortuna il malinteso viene presto risolto grazie all’intervento del giovane universitario. In seguito, dopo aver scoperto alcuni particolari del passato di Matsunaga-san origliando di nascosto, la liceale si lascia trasportare dai sentimenti e, mentre il designer è costretto a letto con la febbre, finisce per baciarlo…!

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 – REBELLION n. 15

di Hajime Yatate , Masato Natsumoto , Yoshiyuki Tomino

€ 5,50

La colonia dirottata dai superstiti zeoniani ha deviato la sua traiettoria iniziale per mano di Gato, evitando la caduta sul Quartier Generale Federale di Jaburo in favore di un altro obiettivo ancora misterioso. Tuttavia il piano finale dell’asso di Zeon resta oscuro, mentre su suo ordine la Delaz Fleet tenta di ricongiungersi alle navi di Axis. Nel frattempo Kelley è morto all’interno della colonia stessa, ma perlomeno Kou Uraki è riuscito a mettere in salvo Nina, per poi sfidare un’ultima volta il suo eterno rivale. La fredda luce delle stelle risplende imparziale sulle due fazioni in lotta, in attesa di conoscere l’esito dello scontro decisivo…

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 32

di Mizuho Kusanagi

€ 4,50

Si è alzato il sipario sul torneo di arti marziali finalizzato all’esibizione pubblica dei Quattro Draghi. Kija e Jaeha, che hanno come avversari Judo e Geuntae, sprigionano una forza tale da distruggere l’arena da combattimento. Dopo aver esaurito le loro energie, il Drago Bianco e il Drago Verde crollano esausti e le sfide giungono al termine. Il pubblico, galvanizzato dal potere dei Draghi, dal ritorno della principessa Yona e della Bestia del Fulmine, è in visibilio. Ma come reagirà Hak, che è stato separato da Yona e dai suoi compagni di un tempo?

Astra

ERNEST & REBECCA n. 7 SALVIAMO IL SIGNOR REBAUD!

di Antonello Dalena , Guillaume Bianco

€ 12,90

Una nuova maestra dai metodi rigorosi ed estremamente autoritari è arrivata nella classe di Rebecca.

La ferrea disciplina imposta dalla signorina Bello colpisce i bambini, abituati ai metodi “non convenzionali” del signor Rebaud. Metodi per cui l’amato maestro è stato licenziato.

Ansiosi di ristabilire la giustizia, e contrari al clima di paura che ora regna in classe, Rebecca e i suoi amici (François, Nadine e ovviamente Ernest) uniranno le forze per salvare il signor Rebaud!

IMMORTALS FENYX RISING n. 1 L’ODISSEA DI FENYX

di Looky , Nykko , Siamh

€ 16,90

È un’epoca in cui eroi mitologici e divinità banchettano insieme. Tantalo è in disgrazia per aver rubato i tesori di Zeus. Per tornare nelle sue grazie, Tantalo organizza una festa per onorare gli dei. Ma gli dèi dell’Olimpo scoprono presto che ha servito loro il proprio figlio Pelope, come sacrificio. Colmo di collera, Zeus chiede alla sua semi-divina figlia Fenyx, una potente eroina che in passato ha salvato gli dèi dal mostro Tifone, di esplorare l’Ade per riportare in vita Pelope. Comincia quindi la più avvincente, folle ed eroica delle traversate infernali!