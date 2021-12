Il mostro di Mary | Recensione

Alfredo Paniconi 2021-12-21T07:00:24+01:00 Un albo illustrato imperdibile per chi vuole conoscere la storia che si nasconde dietro la stesura del famoso libro del mostro di Frankenstein. Testi: Lynn Fulton Illustrazione: Felicita Sala Traduzione: Leonardo Taiuti Casa Editrice: Splen Editore Genere: Horror Fascia di età: dai 9 anni Pagine: 40 pp. Formato: 24×26.5 cm, Cartonato Uscita: 20 ottobre 2020

Il periodo più freddo dell’anno è ormai arrivato. Le giornate sono corte e si sta ben volentieri dentro casa con la copertina tirata fino a su e una bella tazza di qualche bevanda calda. Cosa manca per concludere il quadretto idilliaco? Un libro ovviamente. Quello che vi consigliamo oggi è proprio la lettura ideale da fare in una giornata di maltempo chiusi dentro casa. Il libro in questione è Il mostro di Mary, come Mary Shelley ha creato Frankenstein. Albo illustrato scritto da Lynn Fulton, tradotto da Leonardo Taiuti, illustrato da Felicita Sala e edito da Splen Edizioni, uscito il 20 ottobre 2020. Il titolo originale “She made a Monster” è anche stato inserito tra i migliori albi illustrati del 2018 dal New York Times.

Come si capisce dal titolo, il libro ripercorre il momento in cui una giovane Mary Shelley inizia a scrivere il sui libro di gran successo. I sogni e le speranze della giovane scrittrice in cerca della giusta ispirazione. Il tutto inserito in una sfida tra scrittori per stabilire chi fosse in grado di scrivere la storia più paurosa. Mary doveva scrivere la sua entro il giorno successivo. Stava per addormentarsi quando in un momento tra sogno e veglia le sembra di vedere una figura antropomorfa e mostruosa dietro una tenda.

Da lì nasce quindi uno dei romanzi più celebri nel mondo e una delle figure mostruose più riconoscibili tra tutte. Che ha visto inoltre il suo successo travalicare le frontiere della carta stampata fino ad arrivare nell’universo cinematografico.

Un albo illustrato che nasce come lettura per l’infanzia, ma che è comunque ricco di testo e quindi indicato per un’età dai nove anni in su. Ma è anche un libro adatto alla lettura adulta per conoscere i retroscena della nascita del mostro di Frankenstein. Il punto di forza risiede senza dubbio nelle illustrazioni che rendono ogni pagina una sequenza di immagini spettrali e misteriose.

Una menzione speciale va inoltre fatta alla grandissima cura editoriale del libro. Con una grafica di alto livello e con una consistenza porosa della carta che è un vero piacere tattile, ma che non intacca minimamente la resa visiva.

Per concludere, se si amano gli albi illustrati un po’ più impegnati e dalla valenza istruttiva, sebbene leggermente romanzata, Il mostro di Mary è il libro che fa per voi. L’ammaliante atmosfera ricreata dalle meravigliose illustrazioni di Felicita Sala raccontate da un testo azzeccato, rendono questo albo illustrato un acquisto imperdibile.