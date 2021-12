Il Natale si sta avvicinando e la corsa agli ultimi regali si fa sempre più spasmodica. Tra le cose che solitamente si regalano ai più piccoli, da mettere sotto l’albero, sono proprio i libri. Uno degli albi illustrati appena usciti che potrebbe star benissimo all’ombra degli aghi d’abete è proprio Troppi conigli. Albo illustrato scritto da Davide Calì, illustrato da Emanuele Benetti e edito da Kite Edizioni, uscito a novembre 2021.

Davide Calì, non ha davvero bisogno di presentazioni. Pluripremiato autore di libri per l’infanzia, con oltre 90 titoli pubblicati tradotti in 30 lingue. Tra gli altri, sempre per Kite Edizioni, ha scritto il famoso “Il venditore di felicità“, tradotto in 11 lingue e vincitore di diversi premi. Emanuele Benetti è invece il vincitore del Concorso Lucca Junior – Premio di Illustrazione Editoriale Livio Sossi 2020. Sempre per Kite Edizioni ha anche illustrato “I cavalieri delle buone maniere“.

In Troppi conigli, Owen e Zoey convincono il padre ad andare in un negozio di animali per prendergli un coniglietto. Ma una volta arrivati al negozio trovano un’offerta imperdibile: due al prezzo di uno. A quel punto non se la lasciano scappare ed acquistano una coppia di coniglietti, un maschio e una femmina. Da lì iniziano i problemi, perché la coppia di focosi pelosetti inizierà a figliare e a fare conigli su conigli. Sono davvero troppi a quel punto e la famiglia cercherà di sbarazzarsene un po’ alla volta di tutti nei modi più impensabili.

Un albo illustrato davvero leggero e divertente, bilanciato in maniera sapiente da un testo asciutto e puntuale, con dalle illustrazioni dettagliate e ricche. Un libro che regala tanti momenti di spasso con scenette buffe e piene di conigli nelle situazioni più assurde.

Per concludere, se c’è ancora uno spazio vuoto sotto al vostro albero di Natale e voleste riempirlo con un regalo divertente e ricco di buffe illustrazioni, Troppi conigli è sicuramente l’albo illustrato che farà al vostro caso.

