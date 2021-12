Yu Yu Hakusho arriva su Italia 2

Sembra proprio che sarà Yu Yu Hakusho a raccogliere il testimone di Fire Force per il Mercoledì sera anime di Italia 2.

Stando a quanto riporta Simple Guida TV, infatti, la trasposizione anime del manga di Yoshihiro Togashi, anche noto come Yu degli Spettri, andrà in onda sul canale 66 del digitale terrestre dopo la conclusione della stagione 2 di Fire Force.

I primi due episodi dell’anime andranno in onda dopo One Piece dalle 22:40 Mercoledì 22 Dicembre 2022, come confermato da Yamato Video in edizione HD Remaster:

Episodio 1

Cose dell’altro mondo

Yusuke Urameshi muore nel tentativo di salvare un bambino. Trasformato in spettro, apprende dalla guida dell’aldilà Botan di avere una possibilità di tornare in vita.

Episodio 2

Il re dell’Inferno Jr.

Il Piccolo Enma affida un uovo a Yusuke: dall’uovo dovrà nascere una creatura benigna, ma ciò avverrà solo se il suo comportamento sarà impeccabile

A proposito di Yu Yu Hakusho

Yoshihiro Togashi ha serializzato Yu Yu Hakusho su Weekly Shonen Jump tra il 1990 e il 1994.

La serie anime si compone di 112 episodi realizzati dallo studio Pierrot (Bleach, Tokyo Ghoul) e trasmessi in Giappone dal 10 Ottobre 1992 al 7 Gennaio 1995.

Alla serie sono seguiti film animati e OVA e Netflix ha in cantiere la serie live action.

In Italia il manga è uscito per Edizioni Star Comics, la serie tv è andata in onda sia in chiaro sia su Man-Ga e raccolta da Yamato Video in home video.

Yusuke Urameshi è un giovane teppista: a quattordici anni, quello che gli interessa è mantenere la sua cattiva reputazione a scuola e fuori e cercare occasioni per fare a pugni.

Eppure, quando muore per salvare un bambino dalle ruote di un’automobile, il Piccolo Emma, re sostituto degli inferi, gli dà una seconda occasione.

Con l’aiuto di amici ed avversari Yusuke riesce a tornare in vita, solo per trovarsi arruolato come detective, con l’incarico di proteggere il mondo degli uomini dalle incursioni dei demoni.

Aiutato dall’ingenuo e cavalleresco Kuwabara, suo rivale da una vita, e dai demoni Kurama e Hiei, Yusuke affronta una sfida dopo l’altra, fino a venire convocato per il grande Torneo demoniaco e affrontare la prospettiva dell’eliminazione… non solo dalla gara.