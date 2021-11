Yu Yu Hakusho – novità sull’uscita della serie Netflix

Yu Yu Hakusho (o Yu degli Spettri), come sappiamo, godrà di una serie live action prodotta da Netflix.

Netflix ha ora annunciato che la serie basata sul manga di Yoshihiro Togashi uscirà in tutto il mondo a Dicembre 2023.

Welcome to the spirit world. Based on the legendary manga by Yoshihiro Togashi, YU YU HAKUSHO – the live action series – arrives December 2023! pic.twitter.com/Wyu4RNiXo1 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 9, 2021

Kazutaka Sakamoto, direttore delle acquisizioni di Netflix, è il produttore esecutivo, Akira Morii (Wild 7, Brave Heart Umizaru) produce presso Robot.

Yoshihiro Togashi ha serializzato Yu Yu Hakusho su Weekly Shonen Jump tra il 1990 e il 1994.

La serie anime si compone di 112 episodi realizzati dallo studio Pierrot (Bleach, Tokyo Ghoul) e trasmessi in Giappone dal 10 Ottobre 1992 al 7 Gennaio 1995.

Alla serie sono seguiti film animati e OVA.

In Italia il manga è uscito per Edizioni Star Comics, la serie tv è andata in onda sia in chiaro sia su Man-Ga e raccolta da Yamato Video in home video.

Yusuke Urameshi è un giovane teppista: a quattordici anni, quello che gli interessa è mantenere la sua cattiva reputazione a scuola e fuori e cercare occasioni per fare a pugni.

Eppure, quando muore per salvare un bambino dalle ruote di un’automobile, il Piccolo Emma, re sostituto degli inferi, gli dà una seconda occasione.

Con l’aiuto di amici ed avversari Yusuke riesce a tornare in vita, solo per trovarsi arruolato come detective, con l’incarico di proteggere il mondo degli uomini dalle incursioni dei demoni.

Aiutato dall’ingenuo e cavalleresco Kuwabara, suo rivale da una vita, e dai demoni Kurama e Hiei, Yusuke affronta una sfida dopo l’altra, fino a venire convocato per il grande Torneo demoniaco e affrontare la prospettiva dell’eliminazione… non solo dalla gara.