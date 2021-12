Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 16 dicembre: le novità

Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 16 dicembre, direttamente dal sito Panini; tutte le novità della casa editrice.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 16 dicembre 2021

Le uscite Panini Marvel del 16 dicembre 2021

Captain Marvel 3

Autori: Sam Maggs, Sweeney Boo

Data di uscita: 16 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 20.5X28.5

Contiene:

Marvel Action: Captain Marvel Vol. Two (2021) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708056

11,90 €

La più forte degli Avengers ritorna con nuove avventure!

Nella prima, Capitan Marvel fa coppia con Gwen Stacy, alias Ghost-Spider, per fermare il

Pensatore Pazzo e il suo piano basato sull’app del momento… ClikClok!

Nella seconda, quando Carol Danvers è in difficoltà, giunge in soccorso l’imbattibile Squirrel Girl!

Continuano le irresistibili storie di Capitan Marvel per il pubblico Young Adult!

L’Ultima Annihilation: La Guerra che Porrà Fine alle Guerre

Autori: Evan Narcisse, German Peralta, Bob Quinn, Al Ewing, AA.VV.

Data di uscita: 16 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 104

Formato: 17X26

Contiene:

Cable: Reloaded (2021) #1, Last Annihilation: Wakanda (2021) #1, The Last Annihilation: Wiccan & Hulkling (2021) #1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828707981

13,00 €

Il tassello mancante del crossover cosmico tra Guardiani della Galassia e S.W.O.R.D.!

Un gustoso speciale che si colloca nel bel mezzo della saga di Dormammu!

Riflettori puntati sul vecchio Cable e la sua nuova squadra mutante!

Inoltre il Wakanda, Pantera Nera e la coppia di regnanti Hulkling e Wiccan!

Wolverine 18

Wolverine 419

Autori: Adam Kubert, Benjamin Percy

Data di uscita: 16 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Wolverine (2020) #16

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

È giunto il momento: l’artigliato canadese deve affrontare il mutante con la pelle di adamantio!

Wolverine contro Solem, per i disegni del grande Adam Kubert!

E sulla loro strada c’è uno scoglio massiccio: Sevyr Blackmore!

In palio, l’onore e una spada di Muramasa!

Marauders 21

Autori: Phil Noto, Nina Vakueva, Mariko Tamaki, Gerry Duggan

Data di uscita: 16 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Marauders (2019) #24, Women of Marvel (2021) #1 (III)

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708162

3,00 €

I Marauders vanno su Arakko e trovano vecchi amici, antichi nemici e soprattutto… tanti guai!

Marte come non l’avete mai visto prima!

Con il ritorno di una vecchia e inaspettata conoscenza!

In appendice, una storia breve dedicata a Emma Frost!

Maestro 2

Guerra e Pace

Marvel Collection

Autori: German Peralta, Peter David, Javier Pina

Data di uscita: 16 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X26

Contiene: Maestro: War and Pax (2021) #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708186

16,00 €

Lo chiamano Maestro! In un futuro catastrofico, l’uomo un tempo noto come Hulk non è più un uomo… né un Hulk!

Dopo aver conquistato il trono di Dystopia, ora vuole essere venerato come un dio!

Ma il Maestro non è l’unico sedicente immortale rimasto in circolazione…

…e se vuole dominare il mondo, dovrà affrontare l’essere più potente del creato!

Marvel Action – Avengers 5

Sempre in Servizio

Autori: Butch K. Mapa, Katie Cook

Data di uscita: 16 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 72

Formato: 20.5X28.5

Contiene: Marvel Action: Avengers (2021) #1/3

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708049

9,90 €

Cosa fanno gli Avengers nel loro giorno libero? Di certo non si annoiano!

Per fermare un terribile piano di Loki, Thor e Ant-Man vanno alla ricerca di… oggetti d’antiquariato?

Capitan America, invece, si scontra con Trapster e ha bisogno dell’aiuto di Squirrel Girl!

Tre storie ricche d’azione con improbabili coppie di super eroi che uniscono le forze per sventare i piani dei più assurdi criminali: una serie perfetta per i lettori più giovani!

Marvel Integrale: Spider-man di J.M. DeMatteis 11

Marvel Integrale

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema, M. C. Wyman, Bob McLeod

Data di uscita: 16 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: Spectacular Spider-Man (1976) #188/189, Spectacular Spider-Man Annual (1979) #13

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Si conclude qui Preparativi funebri, con il ritorno dell’Avvoltoio!

Ma tra Goblin e Rhino, il Tessiragnatele avrà poco tempo per rilassarsi dopo aver affrontato Adrian Toomes!

Senza contare una cena di famiglia dove forchette e coltelli diverranno armi!

Inoltre, una storia breve di Corvo Nero, personaggio ben noto ai lettori delle storie di

Capitan America scritte da J.M. DeMatteis!

Occhio di Falco: Occhi di Falco

Marvel Deluxe

Autori: Ramón K. Pérez, Jeff Lemire

Data di uscita: 16 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 256

Formato: 18.3X27.7

Contiene: All-New Hawkeye (2015) #1/5, All-New Hawkeye (2016) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828706656

29,00 €

Clint Barton e Kate Bishop fianco a fianco!

Ci sono due Occhio di Falco in città, e trovare un equilibrio tra diverse generazioni può essere impegnativo.

Presente e passato entrano in collisione quando Kate e Clint devono affrontare una sfida che metterà in discussione tutto ciò che sanno del proprio ruolo di eroi arcieri.

L’intera saga di Occhio di Falco scritta da Jeff “Sweet Tooth” Lemire in un unico volume!

Marvel Masterworks: Spider-Man 18

Marvel Masterworks

Autori: Keith Pollard, Ross Andru, John Byrne, Marv Wolfman, AA.VV.

Data di uscita: 16 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 232

Formato: 17X26

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #181/192

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828704980

25,00 €

Spider-Man è uno dei super eroi più famosi del mondo, e questo volume contenente materiale del biennio 1978/1979 lo dimostra perfettamente!

Il ritorno di Rocket Racer, la minaccia del Camaleonte, la furia di Electro!

E ancora: Spidey contro l’Uomo Lupo e l’ira funesta di J. Jonah Jameson.

Ma soprattutto, una proposta di matrimonio, una vecchia fiamma che rientra in scena e… la laurea di Peter Parker?

Le uscite Panini del 16 dicembre 2021

Star Wars – Tempi Oscuri 1

La Strada Verso il Nulla

Autori: Mick Harrison, Douglas Wheatley, Dave Ross

Data di uscita: 16 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 344

Formato: 17X26

Contiene:

Star Wars: Republic (1998) #79/80, Star Wars: Dark Times (2006) #0/12

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708384

33,00 €

Una delle serie di Star Wars più oscure e amate dalla critica ritorna in una nuova edizione integrale di pregio! Ambientata dopo la conclusione di La vendetta dei Sith, Tempi oscuri segue parallelamente le vicende del Maestro Jedi Dass Jennir (scampato miracolosamente all’Ordine 66), del suo sodale Bomo Greenbark e di Dart Fener, alle prese con problemi che anche un potente Sith come lui deve affrontare nel nuovo Impero. Imperdibile per ogni appassionato della saga creata da George Lucas!

Far Cry: Rito di Passaggio

Autori: Geraldo Borges, Bryan Edward Hill

Data di uscita: 16 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 72

Formato: 17X26

Contiene: Far Cry: Rite of passage #1-3

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828709978

15,00 €

A poche settimane dall’uscita del sesto capitolo della saga videoludica di Far Cry, arriva un volume a fumetti che racconta un episodio inedito della vita di El Presidente, Antón Castillo, e di suo figlio Diego. Nel corso del viaggio che intraprenderanno per imparare a conoscersi, i due incroceranno il sentiero con tre personaggi della saga ben noti ai fan: il pirata Vaas Montenegro (FC3), il dittatore Pagan Min (FC4) e il predicatore Joseph Seed (FC5)!

Star Wars: l’Alta Repubblica 8

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

Data di uscita: 16 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene:

Star Wars: The High Republic (2020) #8

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708391

3,00 €

Avar Kriss guida l’assalto al cuore dei Drengir nello Spazio Profondo, mentre Keeve Trennis viene aiutata dalla Cercavia Jedi Orla Jareni per affrontare l’oscurità che alberga nel suo cuore…

The Witcher 6

Il Lamento della Strega

Autori: Vanesa R. Del Rey

Data di uscita: 16 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 104

Formato: 17X26

Contiene: The Witcher: Witch’s Lament (2021) #1/4

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708414

13,00 €

Le fiamme si alzano e la strega brucia viva. A catturarla è stato il Geralt di Rivia, su richiesta dei cittadini del posto. Ora i sogni del celebre Witcher sono tormentati da strane visioni, mentre di giorno egli sente delle voci misteriose. Tutto ciò mette a rischio la sua prossima missione: recuperare una ragazza che è stata rapita da altre streghe! La nuova storia a fumetti dedicata a uno dei personaggi più amati del mondo dei videogiochi, in arrivo con la seconda stagione della serie Netflix!

Dottoressa Aphra 2

Il Motore Perduto

Star Wars Collection

Autori: Minkyu Jung, Robert Gill, Alyssa Wong, Ray-Anthony Height

Data di uscita: 16 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26

Contiene: Doctor Aphra (2020) #6/10

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828707486

13,00 €

Qualcuno di sinistro ha messo una grossa taglia sulla testa della Dottoressa Aphra, e quel qualcuno è la potentissima Domina Tagge! Con tutti i cacciatori di taglie della galassia sulle sue tracce, Aphra dovrà mettersi alla ricerca di un misterioso motore che proviene dall’era dell’Alta Repubblica e che potrebbe cambiare le sorti della guerra civile. E prima dovrà anche convincere la sua ex, Sana Starros, ad aiutarla!

La Spada Selvaggia di Conan 28

1989 – Parte II

Autori: Gary Kwapisz, Mike Docherty, Charles Dixon, Gerry Conway

Data di uscita: 16 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 384

Formato: 20.5X27.5

Contiene: The Savage Sword of Conan (1974) #162/168

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero / Colori

ISBN: 9788828705222

30,00 €

Conan guida una spaventosa spedizione alla ricerca del leggendario unicorno. Per il Cimmero sarà poi tempo di liberare un forte assediato dai selvaggi e di cercare la vendetta per l’uccisione di un erede al trono. Sarà poi la volta della lunghissima Odissea Hyboriana, in cui Re Conan si ritroverà naufrago in un continente sconosciuto in cui il sacrificio umano è la norma. Inoltre, una storia illustrata dal maestro Jorge Zaffino (Punisher)!

Le uscite Panini Disney dal 16 al 22 dicembre 2021

I Giorni di PK

Topolino Fuoriserie 6

Autori: V. Mangiatordi, Alessandro Sisti, Roberto Gagnor

Data di uscita: 16 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 20.5X28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

9,90 €

Dopo la drammatica battaglia nell’Obsidian, Pikappa ha una sola possibilità di rimettere a posto il flusso temporale e salvare l’universo da Tuiroon e dai suoi Decimators! Ma gli Evroniani tornano all’attacco. L’ultima, grande battaglia tra il papero mascherato, i suoi alleati e l’intero impero Evroniano. In palio non c’è solo il presente, ma soprattutto il futuro!

L’Oltreblù di Paperello Sanzio

Topolino Extra 7

Autori: Bruno Enna, Alessandro Perina

Data di uscita: 16 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 20.5X28

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

12,90 €

Il cosiddetto “ciclo italiano” dopo Il segreto di Leonardo da Paperdinci si arricchisce di un nuovo volume dedicato alla figura di Raffaello Sanzio con la saga Zio Paperone e la pietra dell’Oltreblù, un viaggio a tappe che si snoda tra le più belle città d’arte italiane – Urbino, Città di Castello, Firenze, Roma – alla scoperta di un segreto del mestiere del raffinato pittore rinascimentale, in compagnia della famiglia dei Paperi. Lo sceneggiatore Bruno Enna e il disegnatore Alessandro Perina, autori dell’italica trasferta a fumetti, ci svelano aneddoti, curiosità e fortunate coincidenze storiche.

Disney Big 165

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 20 dic 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 416

Formato: 12.5X18.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,00 €