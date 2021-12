Tra le uscite manga Goen del 17 Dicembre 2021 troviamo i debutti di serie come il webtoon Bastardo e le serie Monokean L’Imbronciato e La Corte dei Cento Demoni.

Seguono le uscite manga Goen del 17 Dicembre 2021; qui gli ultimi annunci.

Le uscite manga Goen del 17 Dicembre 2021 – debutti

BASTARDO VOL.1

15×21, B+sc, 200 pp, col.

€ 12,50

Seon Woo-jin è un ragazzo riservato e silenzioso, spesso isolato dai suoi coetanei. Da bambino ha perso un occhio a causa di un “incidente”. Il padre di Seon Woo-jin, Dong-soo Seon, è un CEO affermato e ammirato, considerato da tutti quelli che lo conoscono come “una persona retta e onesta”. Ma Seon Woo-jin teme e disprezza suo padre, in un modo che rasenta la follia…

Arriva in Italia uno sconvolgente webtoon dagli autori di Sweet Home, un thriller/horror a tinte cupissime che vi inchioderà, letteralmente, a ogni pagina.

LA CORTE DEI CENTO DEMONI VOL.1

12×17, B+sc, 200 pp, b/n+col.

€ 6,50

Ritsu ha ereditato il suo sesto senso dal nonno, assieme a un demone guardiano chiamato Tempesta Blu. Strani eventi sembrano accadere attorno a questi due, ed è loro compito arrivare in fondo a questi misteri.

Ogni storia è indipendente, ma i personaggi ricorrenti diventeranno i vostri beniamini, mentre ci addentriamo sempre di più in fenomeni “non di questo mondo”.

Il vincitore dell’Excellence Price del Japan Media Art festival, con record di vendita di oltre 5 milioni in Giappone, arriva in Italia sotto il segno di Goen.

MONONOKEAN L’IMBRONCIATO VOL.1

13×18 B+sc, 200 pp circa, b/n + miniposter

€ 5,95

Ashiya è stato costretto a passare i primi sette giorni di scuola chiuso in infermeria a causa dell’attacco subito da un “mononoke”, una creatura magica, che gli si è incollata addosso.

L’unico modo per disfarsi dello strano essere sembra essere in una misteriosa sala da the, il Mononokean. Ma il proprietario del Mononokean è un individuo scostante e molto, molto… particolare.

KASAJIRO AFFERRA-TATAMI VOL. 1

13×18, B+sc, 200 pp circa, b/n

€ 7,50

Dopo SAMURAI EXECUTIONER/Kubikiri Asa, un nuovo tassello si aggiunge all’incredibile affresco sul Giappone dell’era feudale creato dai mastri Koike e Kojima. In questa avvincente miniserie ritorna il poliziotto Kasajiro, detto “afferra tatami”, alle prese con l’ex criminale, e moglie, Shinko.

E non mancheranno neanche i cameo del “decapitatore” Yamada Asaemon, che continua a esercitare la sua sanguinosa professione in attesa del fatidico incontro con un “lupo solitario”…

ALICE MUSIC ACADEMY VOL. 1

11×17, B+sc, b/n

€ 5,95

Quando era ancora piccola, Hikari Andou ha perso il suo amato fratello maggiore, rapito dalla misteriosa Alice Academy. Dodici anni dopo, la ragazza ha la possibilità di entrare a sua volta nella scuola attraverso la Troupe dell’Opera di Alice per tentare di ritrovare il fratello.

Inizia il meraviglioso spin-off di ALICE ACADEMY!

Le uscite manga Goen del 17 Dicembre 2021 – in corso

LOCKDOWN X SCHOOL VOL. 5

12,2×17,8 B+sc, 208 pp, b/n

€ 6,95

Alla mezzanotte del terzo giorno dall’attacco, la ribellione degli studenti ha finalmente inizio. Con l’ausilio di uno dei terroristi, ora passato dalla loro parte, i sopravvissuti riescono a catturare Onikiri, leader degli assalitori. Nel frattempo Yuri, alla disperata ricerca della sorella, apre le porte della palestra.

Il survival horror premiato come miglior manga nel concorso “This manga is AMAZING!”

CALLED GAME VOL. 2

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 6,50

Travestita da cavaliere della scorta, e con la cameriera Camilla a recitare la sua parte, la principessa Aruna si dirige verso il Regno E. Qui scopre che è in atto una terribile guerra tra le regine, con complotti e omicidi tra le cinque pretendenti.

Nel mezzo degli intrighi, l’identità del misterioso Re di E viene finalmente svelata.

FORZA GENKI! VOL. 22

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

€ 6,95

Noboru è ufficialmente diventato il campione del Giappone. E, dal canto suo, Genki non vuole essere da meno: per il suo prossimo incontro, fa un annuncio sorprendente.

Il giovane pugile dal cuore gentile sarà capace di rispettare la promessa fatta?

Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

HELCK VOL. 2

12,2×17,8, B+sc, 200 pp, b/n+col.

€ 6,50

Un eroe sconosciuto, un torneo mortale che deciderà il nuovo Re dei Demoni, mostri terrificanti dotati di poteri spaventosi… e tra loro un solo, misterioso umano: l’eroe Helck.

Ma come può un misero essere umano competere contro esseri dotati di capacità sovrannaturali?

Il mistero dietro i combattenti alati sta per essere svelato…

KARAKURI CIRCUS VOL. 38

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 5,95

Nuovo capitolo del capolavoro di Kazuhiro Fujita.

Con l’umanità ormai sotto scacco delle terrificanti marionette e della micidiale e incontrollabile malattia Zonapha, le ultime, flebili speranze risiedono in Narumi, che ormai è diventato un formidabile combattente (ma a che prezzo?), in Shirogane, sempre più provata dal dolore delle battaglie, e in Masaru, su cui grava la maledizione della sua famiglia.

Un’epopea che attraversa il tempo sta per arrivare alla sua cataclismatica conclusione.

NOBODY KNOWS VOL. 4

12×17, B+sc, 180 pp, b/n

€ 6,95

Ban ha una vita abbastanza normale, anche se i suoi genitori si sono separati. Almeno fino a quando sua madre, Eun-Joo, porta in casa improvvisamente Jin-Wan che lo presenta come “lontano parente”.

Sennonché la madre evita sempre con la figlia di discutere dell’ospite. Che cosa succederà? E soprattutto, qual è la natura di Jin Wan? Che cosa lega il ragazzo biondo con i nostri protagonisti? Inizia così una miniserie piena di suspense e mistero.

OMEGA TRIBE VOL. 10

12,2 x17,8, B, b/n , 204 pp

€ 7,50

Sono presenti fin dai primordi della vita dell’uomo sulla Terra e hanno tatuato sul corpo un fregio che ricorda la lettera greca Omega. Che vorrà questo misterioso gruppo di eletti? Lo scopriremo in questa miniserie di 14 volumi.

Haru si dirige ad Anejima per liberare Emi, incinta. Ma la trappola di Kosuge scatta ed Emi resta mortalmente ferita. A peggiorare la situazione, viene rivelata l’identità di Kosuga…

PRISON EXPERIMENT VOL. 3

15×21, B+sc, 200 pp, b/n

€ 7,50

Aya Kirishima, completamente in balia del suo carnefice, tenta una fuga disperata. L’evasione sembra riuscita, ma in realtà la ragazza sta solo ballando nel palmo della mano di Eyama.

Messa di fronte alla terribile verità, il forte cuore di Aya sembra finalmente spezzarsi.

Continua il disturbante e sorprendente survival horror creato da Kantetsu e Chiho Minase.

SCHOOL LIVE! VOL. 2

17,8×12,2, B+sc, 200 pp circa, b/n

€ 6,50

Yuki, Kurumi, e Rie dello School Live Club continuano la loro vita quotidiana nella loro “scuola”, al riparo –almeno all’apparenza- da un mondo ormai collassato.

Ma perché il gruppo decide di fare “un’escursione” per assicurarsi nuove scorte, dietro suggerimento di Yuki?

IL SENTIERO DEI FIORI VOL. 12

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 6,95

Ichino è una liceale che odia i maschi da quando suo fratello la tradì in gioventù, rubando tutti i beni della madre e scomparendo nel nulla. Per questo la ragazza giurò di non lasciarsi mai più ingannare dagli uomini e diventare così più forte.

Lo scontro tra maschi e femmine sembra ormai inevitabile. Riusciranno i sentimenti di Ichino a far breccia in tutto il liceo?

UNA STANZA DI FELICITÀ VOL. 2

12,2×17,8, B+sc, 200 pp circa, b/n

€ 7,50

Una sfortunata ragazza viene rapita e impara per la prima volta cosa significa la parola “emozione”.

Una felice convivenza tra una ragazza e il suo rapitore… che lei ha deciso di sposare. Tuttavia, appare un falso rapitore e una nuova minaccia di morte viene pubblicata con un video online.

Da lì, la situazione inizia rapidamente a peggiorare.

Non importa quanto il mondo lo neghi, tutto ciò che devi fare è essere felice con il tuo rapitore!

UQ HOLDER! VOL. 21

11×17, B+sc, 192 pp

€ 6,50

La battaglia tra Tota e i membri della UQ Holder contro Ba’al raggiunge il suo tremendeo apice, in uno scontro che trascende il tempo e le generazioni. Riusciranno Tota e Jinbei a salvare Juzo? E qual è il vero obiettivo di Dana?

Lo scontro più terribile che la UQ Holder ha mai dovuto affrontare arriva alla fase finale

MOMOGUMI PLUS SENKI VOL. 12

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 6,50

Ancora due demoni da catturare per cambiare il destino! Dopo aver catturato l’ultimo demone, Yuki inizia ad avvertire degli strani cambiamenti nel suo corpo…Ideato dalla bravissima Eri Sakondo, azione, amori e disegni particolareggiatissimi per un manga che in molti punti ricorda le migliori opere delle Clamp.

Da non perdere.

COFANETTO HUNGRY JOKER

(CONTIENE NUM. 1/2/3)

€ 13,50

Il manga segue le vicende dello scienziato Haiji e della sua assistente Chitose; un giorno il dottore viene convocato per risolvere il caso di un misterioso cadavere.

A causa della volontà di una forza sconosciuta, il cadavere si trasforma in un mostro e Haji deve sconfiggerlo, cercando al contempo di scoprire il possibile su di una misteriosa mela nera che può rigenerarsi e che rende capace qualunque persona la mangi, di controllare la gravità.

Ristampe

KARAKURI CIRCUS 23, 24, 31, 32

Edizioni da libreria