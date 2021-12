Suicide Squad: Kill the Justice League: il primo gameplay trailer

In occasione dei The Game Awards Warner Bros. Games ha pubblicato il primo gameplay trailer ufficiale, “Flash and Burn”, di Suicide Squad: Kill the Justice League.

L’atteso nuovo gioco di Rocksteady Studios, gli autori dell’acclamata serie Batman Arkham, uscirà nel corso del 2022 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

A seguire possiamo guardare il video, in cui troviamo la Task Force X alle prese con l’obiettivo di uccidere Flash:

Suicide Squad: Kill the Justice League ha un contesto narrativo unico nell’universo di DC ed è ambientato in una Metropolis open world e ricca di dettagli.

La storia segue i membri della Suicide Squad Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark, che dovranno intraprendere una missione impossibile per salvare la Terra e uccidere i più grandi supereroi DC di sempre: la Justice League.

Obbligati dagli esplosivi letali impiantati nei loro crani, tutti e quattro questi supercattivi della DC non hanno altra scelta che unire le forze per portare a termine la missione impossibile della famigerata Task Force X di Amanda Waller.

I fan potranno personalizzare la loro esperienza, giocando da soli e cambiando personaggio a piacimento oppure unendo le forze con amici nella modalità multigiocatore cooperativa.

Sempre in occasione dei The Game Awards Warner Bros. Games ha annunciato il gioco su Wonder Woman: qui i dettagli.