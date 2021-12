Wonder Woman – annunciato il gioco di Monolith Productions

Wonder Woman sarà protagonista di un nuovo videogioco sviluppato da Monolith Productions, studio responsabile di titoli come La Terra di Mezzo: L’ombra di Mordor e La Terra di Mezzo: L’ombra della guerra.

Si tratta di un gioco d’azione open world per giocatore singolo, che introdurrà una storia originale ambientata nel DC Universe.

I giocatori guideranno Diana di Themyscira nella lotta per unire la sua famiglia delle Amazzoni e gli umani del mondo moderno.

Il gioco è potenziato con il Nemesis System, attraverso il quale i giocatori stringeranno forti legami con alleati e nemici nel cammino che li porterà da combattenti eroici a leader provati.

L’annuncio è arrivato in occasione dei The Game Awards e di seguito possiamo guardare il teaser di annuncio:

Ricordiamo che il terzo film della serie cinematografica con Gal Gadot è in lavorazione.

Il capitolo precedente, Wonder Woman 1984, è disponibile in home video:

In “Wonder Woman 1984”, il destino del mondo è nuovamente in pericolo, e solo l’intervento di Wonder Woman riuscirà a salvarlo. Questo nuovo capitolo della storia di Wonder Woman, vede Diana Prince vivere tranquillamente in mezzo ai mortali nei vibranti e scintillanti anni ‘80, un’epoca di eccessi spinta dal bisogno di possedere tutto. Nonostante sia ancora in possesso di tutti i suoi poteri, mantiene un basso profilo, occupandosi di antichi manufatti e agendo come supereroina solo in incognito. Ma adesso, Diana dovrà uscire allo scoperto e fare appello alla sua saggezza, alla sua forza e al suo coraggio per salvare il genere umano da un mondo in pericolo di vita.